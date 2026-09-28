5 Korban KM Virgo Transport 8 Kembali Ditemukan, 32 Teridentifikasi

Basarnas kembali evakuasi lima korban KM Virgo Transport 8 pada hari ke-16 pencarian. (Basarnas)
JawaPos.com - Sebanyak lima korban KM Virgo Transport kembali ditemukan di dalam badan kapal dalam operasi pencarian hari ke-16, Senin (28/9).
Dengan temuan tersebut, dari 243 penumpang 179 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 71 orang meninggal dunia. Sementara itu, 64 orang masih dalam pencarian.
Dari 71 korban yang meninggal dunia, 32 orang telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan.
Kepala Basarnas M Syafii menjelaskan, dari lima korban, empat dievakuasi ke KRI Gusti Ngurah Rai, sedangkan satu korban dievakuasi ke KN SAR Purworejo.
"Selanjutnya, empat korban dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan Helikopter HS 1331 TNI AL dan satu korban menggunakan Helikopter HR 3601 Basarnas," kata Syafii.
Seluruh korban kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut.
Syafii menyampaikan bahwa keberhasilan menemukan dan mengevakuasi lima korban merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam operasi.
"Setiap korban yang berhasil ditemukan adalah hasil dari kerja keras, ketelitian, dan sinergi seluruh unsur SAR. Kami akan terus melakukan pencarian secara maksimal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia,” ujarnya.
Dia menegaskan, operasi pencarian akan terus dilanjutkan untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian.
Basarnas memastikan seluruh proses pencarian, evakuasi, identifikasi, dan penanganan korban dilaksanakan secara terkoordinasi dengan unsur terkait serta mengedepankan penghormatan terhadap korban dan keluarga.
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