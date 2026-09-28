Dicecar DPR soal Lapas Cibinong, Dirjen PAS Mashudi Tegaskan Tak akan Mundur

JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Irjen (Purn) Mashudi menegaskan dirinya masih sanggup menjalankan tugas setelah muncul temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Mashudi saat menghadapi pertanyaan tajam sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta jajaran Ditjen Pemasyarakatan memberi sanksi tegas kepada petugas yang terbukti melanggar dalam kasus fasilitas mewah di Lapas Cibinong.

"Ini terkait lagi juga dengan warga binaan. Kalau lapas, petugas-petugasnya dengan proses investigasi ini diberikan sanksi, bukan hanya penonaktifan, bahkan kalau terbukti secara nyata bahwa itu dilakukan oleh petugas, bukan hanya dinonaktifkan, Pak, tapi diberhentikan," kata Yanuar Arif Wibowo.

Yanuar juga menyoroti kemungkinan ada unsur pidana dalam praktik yang berkaitan dengan warga binaan. Dia meminta agar dugaan seperti suap maupun pemerasan diproses sesuai ketentuan hukum.

"Kalau ada unsur pidananya di dalam proses dengan warga binaan ini, entah suap-menyuap, entah pemerasan, ini juga harus diproses. Ini Pak Dirjen masih sanggup enggak, Pak, ngurus ini nih, Pak?" tegas Yanuar.

"Masih," timpal Mashudi.