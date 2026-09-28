Dicecar DPR soal Lapas Cibinong, Dirjen PAS Mashudi Tegaskan Tak akan Mundur

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi memberi keterangan kepada wartawan usai rapat bersama Komisi XIII DPR di Jakarta, Senin (28/9/2026). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Irjen (Purn) Mashudi menegaskan dirinya masih sanggup menjalankan tugas setelah muncul temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mashudi saat menghadapi pertanyaan tajam sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta jajaran Ditjen Pemasyarakatan memberi sanksi tegas kepada petugas yang terbukti melanggar dalam kasus fasilitas mewah di Lapas Cibinong.
"Ini terkait lagi juga dengan warga binaan. Kalau lapas, petugas-petugasnya dengan proses investigasi ini diberikan sanksi, bukan hanya penonaktifan, bahkan kalau terbukti secara nyata bahwa itu dilakukan oleh petugas, bukan hanya dinonaktifkan, Pak, tapi diberhentikan," kata Yanuar Arif Wibowo.
Yanuar juga menyoroti kemungkinan ada unsur pidana dalam praktik yang berkaitan dengan warga binaan. Dia meminta agar dugaan seperti suap maupun pemerasan diproses sesuai ketentuan hukum.
"Kalau ada unsur pidananya di dalam proses dengan warga binaan ini, entah suap-menyuap, entah pemerasan, ini juga harus diproses. Ini Pak Dirjen masih sanggup enggak, Pak, ngurus ini nih, Pak?" tegas Yanuar.
"Masih," timpal Mashudi.
Yanuar menegaskan, tanggung jawab pembenahan di lingkungan pemasyarakatan ada dalam pengawasan Dirjen PAS. Karena itu, dia meminta Mashudi mempertimbangkan mengundurkan diri jika merasa tidak mampu menyelesaikan persoalan ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022