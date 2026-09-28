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Muhammad Ridwan
Senin, 28 September 2026 | 22.52 WIB

Ibunda Ferdy Sambo Meninggal di Makassar, Kuasa Hukum: Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Ferdy Sambo berada di Gereja Oikumene Terang Dunia Lapas Cibinong. (Istimewa) - Image

Ferdy Sambo berada di Gereja Oikumene Terang Dunia Lapas Cibinong. (Istimewa)

JawaPos.com - Ibunda mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo, Ridha Sampetondok, dikabarkan meninggal dunia di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin (28/9) sekitar pukul 23.00 Wita.

Kabar duka tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis. Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Arman membenarkannya.

“Iya benar," kata Arman Hanis dikonfirmasi, pada Senin (28/9).

Informasi mengenai meninggalnya Ridha Sampetondok juga beredar melalui akun Instagram @ferdysambo_official pada Senin (28/9).

Dalam unggahan tersebut, terlihat foto Ridha Sampetondok yang disertai ucapan belasungkawa. Unggahan itu juga memuat doa agar almarhumah memperoleh tempat terbaik di sisi Tuhan.

Arman menyatakan bahwa Ferdy Sambo tidak dapat menghadiri proses pemakaman ibunya. Sambo diketahui masih menjalani masa penahanan di Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Pak Sambo nggak menghadiri pemakaman,” pungkasnya.

Editor: Kuswandi
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