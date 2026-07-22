Putra Sambo jadi Salah Satu Perwira Remaja yang Dilantik Presiden Prabowo di Istana Merdeka Hari Ini

Presiden Prabowo Subianto menjamu 1.177 perwira remaja TNI-Polri dan keluarganya di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Jamuan dilakukan sebagai pentuk penghormatan dan terima kasih.
JawaPos.com - Di antara 1.177 perwira remaja TNI-Polri yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini (22/7) ada nama Tribrata Putra Sambo. Dia adalah putra mantan perwira tinggi (pati) Polri, Ferdy Sambo.
Dalam siaran langsung pada akun YouTube Sekretariat Presiden, Brata yang kini resmi menyandang pangkat ipda atau inspektur polisi dua tampak hadir. Dia dilantik langsung oleh Presiden Prabowo bersama ribuan perwira remaja atau perwira muda lainnya.
Usai pelantikan tersebut, Presiden Prabowo menjamu ribuan perwira muda dan keluarga masing-masing dalam suasana penuh kebersamaan di Halaman Tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Jamuan itu merupakan bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih kepada para orang tua dan keluarga perwira.
”Kepada para orang tua dan keluarga, saya menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih atas nama bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu merelakan putra-putrinya menjadi milik bangsa dan rakyat,” kata Prabowo.
Menurut presiden, di balik setiap perwira yang berdiri tegak dalam pelantikan di Istana hari ini, ada doa seorang ibu, keteguhan seorang ayah, pengorbanan sebuah keluarga. Karena itu, dia menyampaikan terima kasih kepada keluarga para perwira remaja tersebut.
”Sekali lagi, saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang setinggi-tingginya,” ujarnya.
Jamuan di Istana tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian pelantikan Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri Tahun 2026. Selain melantik ribuan perwira remaja TNI-Polri, hari ini Prabowo juga memberikan penghargaan kepada 4 orang lulusan terbaik atau peraih adhi makayasa.
Berdasar data yang diterima oleh awak media, 4 peraih adhi makayasa tersebut terdiri atas Calvin Tidar Sakti (Akmil), Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra (AAL), Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman (AAU), dan Harindra Arsandho Tegarbaja (Akpol).
Calvin Tidar Sakti sebagai lulusan terbaik Akmil 2026 merupakan lulusan dari SMAN 2 Cimahi. Dia adalah perwira remaja kelahiran 19 November 2004. Sementara 3 lulusan terbaik lainnya adalah alumni SMA Taruna Nusantara angkatan 27 dan angkatan 31.
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