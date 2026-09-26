Kalapas Cibinong dan 4 Orang Lainnya Dinonaktifkan Buntut Temuan Fasilitas Mewah

JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong bersama empat pejabat lainnya. Penonaktifan dilakukan sebagai tindak lanjut temuan fasilitas mewah dari Ombudsman RI dalam inspeksi mendadak (sidak).

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Komjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, kelima pejabat dinonaktifkan karena diduga bertanggung jawab atas kondisi dan sejumlah temuan Ombudsman di Lapas Cibinong.

“Kami lakukan pada hari ini dan ke depannya ini kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” ujar Rudi kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Cibinong, dikutip dari Radar Bogor, Sabtu (26/9).

Lima pejabat yang dinonaktifkan sementara tersebut yakni Kepala Lapas Cibinong, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

Rudi menjelaskan, Kepala Urusan Umum ikut dinonaktifkan karena memiliki tugas yang berkaitan dengan barang milik negara dan fasilitas di lingkungan lapas.

“Saya sampaikan yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtib, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara, fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi,” ungkapnya.

Menurut Rudi, penonaktifan tersebut masih bersifat sementara. Kelima pejabat akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing atas kondisi yang ditemukan Ombudsman.

“Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini,” kata Rudi.