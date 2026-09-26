Di Tengah Polemik Lapas Mewah, Indra Kenz Terima Bebas Bersyarat

Indra Kesuma alias Indra Kenz.
JawaPos.com - Terpidana kasus penipuan investasi melalui aplikasi opsi biner atau binary option Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz, resmi mendapatkan pembebasan bersyarat (PB). Indra Kenz keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (24/9).
Meski telah meninggalkan lapas, kebebasan Indra Kenz belum sepenuhnya tanpa kewajiban. Pria yang sebelumnya dikenal dengan julukan Crazy Rich Medan itu masih harus menjalani masa bimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor hingga 2030.
Indra Kenz menerima pembebasan bersyarat di tengah polemik dugaan temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Bahkan, Indra Kenz disebut-sebut masuk ke dalam daftar terpidana yang diduga menerima fasilitas mewah tersebut.
Kepala Bapas Bogor, Jatmiko, membenarkan status terbaru Indra Kenz. Menurut dia, sejak Kamis, 24 September 2026, Indra Kenz telah resmi tercatat sebagai klien pemasyarakatan Bapas Bogor.
"Sebulan sekali yang bersangkutan harus datang ke Bapas Bogor. Penjamin adalah keluarga yang tinggal di Bogor," kata Jatmiko, Jumat (25/9).
Jatmiko menjelaskan, kepatuhan terhadap hukum menjadi salah satu ketentuan penting yang harus dipenuhi Indra Kenz selama menjalani pembebasan bersyarat. Hingga masa bimbingannya berakhir pada 2030, ia tidak diperbolehkan kembali melakukan tindak pidana.
Apabila Indra Kenz kembali tersangkut perkara pidana atau terbukti melanggar ketentuan pembebasan bersyarat, status PB yang diperolehnya dapat dicabut. Dalam kondisi tersebut, yang bersangkutan dapat kembali menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan untuk menyelesaikan sisa masa pidananya.
Momen pembebasan bersyarat itu turut diunggah Indra Kenz ke dalam akun media sosial Instagram pribadinya. Indra Kenz turut mengunggah beberapa foto pertemuan dengan Paris Pernandes.
"Makasih ya lek masih ingat aku, makasih dah bolehin aku nginep rumah mu, aku 5 tahun kena snap thanos, pas balek tiba2 dah jadi CEO aja kau lek, terharu sampe bisa berkat-kata," tulis Indrakenz dalam akun media sosial Instagram.
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