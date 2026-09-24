Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Ke MA Usai Dijatuhi Hukuman Penjara 9 Tahun

JawaPos.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim merasa tidak puas dengan putusan 9 tahun penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nadiem menegaskan dirinya akan langsung mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis tersebut.

"Saya tidak akan putus asa, saya tidak akan menyerah, dan saya tidak akan menerima hasil apa pun di luar bebas. Kami akan langsung mengajukan kasasi secepat mungkin," kata Nadiem usai menjalani sidang vonis banding di PT DKI Jakarta pada Kamis (24/9).

Nadiem merasa kecewa atas vonis tersebut. Meski terdapat pengurangan hukum pada tingkat banding, baik dari sisi penghukuman badan maupun uang pengganti, tetapi hakim masih memvonis dirinya bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook.

"Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana, dan terbukti tidak ada konflik kepentingan," tegasnya.