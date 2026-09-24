Jalan MH Thamrin Ditutup: 50 Ribu Buruh Gelar Aksi RUU Ketenagakerjaan Hari Ini

JawaPos.com - Aparat kepolisian resmi menutup akses Jalan MH Thamrin menuju arah Bundaran Hotel Indonesia (HI), Kamis (24/9).

Langkah ini diambil menyusul datangnya gelombang massa aksi dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) yang menuntut pengawalan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, seluruh kendaraan pribadi maupun transportasi umum dilarang melintas di sepanjang ruas jalan tersebut.

Akses jalur melintas saat ini hanya diberikan terbatas bagi armada bus Transjakarta yang beroperasi di dalam koridor busway.

Ribuan aparat gabungan dari unsur TNI dan Polri disiagakan ketat tepat di titik penyekatan. Sejumlah kendaraan taktis pengurai massa jenis Raisa juga tampak terparkir dan bersiap di sekitar lokasi pengamanan.

Massa aksi asal Tangerang tehitung menjadi rombongan awal yang menginjakan kaki di kawasan tersebut. Sambil membentangkan bendera organisasi, mereka berkumpul menantikan kedatangan rombongan buruh lainnya.

Pengerahan Puluhan Ribu Personel Gabungan

Polda Metro Jaya mengantisipasi kehadiran sekitar 50 ribu buruh yang memadati pusat ibu kota dengan menerjunkan 4.051 personel gabungan khusus di kawasan Bundaran HI.

Pengamanan ini menjadi bagian dari fokus pengerahan total 26.386 personel di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk mengawal 99 agenda kegiatan masyarakat sepanjang hari ini.