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Dimas Choirul
Kamis, 24 September 2026 | 16.30 WIB

Terus Bertambah, Korban Dugaan Keracunan MBG di Batang Kini 276 Orang

Terus Bertambah, Korban Dugaan Keracunan MBG di Batang Kini 276 Orang/(Metro Pekalongan). - Image

Terus Bertambah, Korban Dugaan Keracunan MBG di Batang Kini 276 Orang/(Metro Pekalongan).

JawaPos.com - Terus bertambah, korban dugaan keracunan massal usai menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang kini menjadi 276 orang.

Dilansir Metro Pekalongan (Jawa Pos Group), Wakil Bupati Batang, Suyono, menegaskan bahwa pendataan masih terus berlangsung, sehingga angka tersebut masih berpotensi berubah.

Pihaknya terus memantau intensif kondisi kesehatan warga di wilayah layanan SPPG Bawang yang menaungi sekitar 2.700 penerima manfaat.

"Perkembangan tetap kita tunggu. Yang penting kita prihatin bersama. Semoga kejadian ini kejadian yang terakhir," kata Suyono, dikutip Kamis (24/9).

Pemerintah daerah mencatat sedikitnya ada 11 satuan pendidikan di Kecamatan Bawang yang menjadi sasaran layanan SPPG tersebut.

Sebelas lembaga itu meliputi TK Al Ikhlas, SDN 3 Bawang, TK Pertiwi, MA Sunan Kalijaga, MTs Sunan Kalijaga, TK Kuncup Mekar, TP Ananda, Pos PAUD Anggrek Mas, TK Korotaayun, RA Al Hidayah, dan MI Salafiyah Pasusukan. Meski demikian, Pemkab Batang masih memverifikasi sebaran pasti dari ke-276 korban.

Fakta di lapangan mengungkap bahwa korban bukan hanya siswa penerima manfaat, melainkan juga orang tua murid.

Banyak orang tua yang mengalami keluhan usai menyantap porsi MBG yang dibawa pulang ke rumah oleh anak mereka.

"Orang tua memakan dari sisa anak," ujar Suyono.

Sebagian besar korban yang mengalami gejala mual dan pusing langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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