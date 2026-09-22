Mengenal Diplomasi Spiritual ala Ary Ginanjar Agustian

JawaPos.com - Pendiri ESQ Ary Ginanjar Agustian mengenalkan istilah diplomasi spiritual. Yaitu, membangun jembatan persaudaraan melalui hubungan hati dan nilai-nilai yang melampaui kepentingan politik.

Istilah itu diungkap Pendiri ESQ Corp dan Universitas itu saat menerima lawatan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Menara 165, Jakarta, pada Minggu (20/9).

"Persahabatan kami tidak melihat jabatan, tetapi persahabatan hati. Dalam keadaan suka maupun duka, hubungan itu tetap terjaga," ujar Ary kepada media di Jakarta, Selasa (22/9).

Pertemuan Ary Ginanjar dengan Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bukan sekadar reuni dua sahabat yang telah mengenal lebih dari dua dekade. Pertemuan itu menjadi pengingat bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun juga dapat dirawat melalui nilai budaya, spiritualitas, dan kemanusiaan.

Dia menuturkan, ketika hubungan antarnegara kerap dibangun melalui meja diplomasi, ada jalur lain yang tidak kalah penting, yakni hubungan antarmanusia.

Hubungan Ary Ginanjar dengan Ahmad Zahid Hamidi terjalin sejak wakil perdana menteri itu menjabat sebagai Menteri Agama Malaysia. Ketika itu ada kesamaan perhatian terhadap pembangunan manusia melalui keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Semua itu menjadi salah satu fondasi hubungan kedua tokoh tersebut.

Persahabatan terus berlangsung melewati perjalanan Ahmad Zahid di sejumlah posisi penting, mulai dari Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, hingga menjadi Wakil Perdana Menteri Malaysia.

Salah satu kenangan yang paling membekas bagi Ary Ginanjar terjadi ketika hubungan Indonesia dan Malaysia sempat memanas akibat persoalan Ambalat. Pada periode tersebut, Ahmad Zahid yang menjabat Menteri Pertahanan Malaysia tetap datang ke Menara 165.