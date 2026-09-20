Titik Terang Pencarian KM Virgo Transport 8: Korban Ditemukan di Dalam Kapal

JawaPos.com - Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) berhasil menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Minggu (20/9) pukul 14.14 WITA.

Korban ditemukan terperangkap di dalam badan kapal dalam kondisi tak berdaya.

Penemuan ini menjadi titik terang bagi pihak keluarga setelah operasi pencarian intensif dilakukan oleh Tim SAR Gabungan.

Usai ditemukan di dalam bangkai kapal, korban langsung dievakuasi ke KN SAR Kamajaya untuk mendapatkan penanganan awal.

Untuk mempercepat proses evakuasi, Tim SAR Gabungan memutuskan memindahkan korban dari KN SAR Kamajaya melalui jalur udara.

Evakuasi tersebut memanfaatkan Helikopter HR 3601 milik Basarnas dengan menerapkan teknik hoisting rescue net.

Metode penerbangan ini digunakan agar proses pengangkatan korban dari kapal menuju helikopter berlangsung aman, presisi, dan terukur.

Kepala Basarnas M. Syafii menegaskan, seluruh armada dan personel di lapangan dikerahkan secara maksimal untuk menuntaskan operasi pencarian ini.