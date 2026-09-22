Kota-Kota Besar Indonesia Berpotensi Hujan di Tengah Ancaman el Nino

Ilustrasi cuaca hujan di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com – Di tengah ancaman kemarau panjang dan El Nino, sejumlah daerah di Indonesia hari ini, Selasa (22/9) justru berpotensi hujan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat disertai kilat dan angin kencang di sejumlah kota besar di Indonesia.
Dilansir dari Antara, Prakirawan BMKG Lintang menjelaskan, secara umum cuaca kering memang masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino.
Kondisi itu mengurangi potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah di tanah air.
Namun, pihaknya juga memprakirakan beberapa kota besar justru berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang pada hari ini.
Antara lain Kota Medan dan Padang. Sementara, kota besar lainnya hanya akan mengalami hujan ringan.
Yakni di wilayah Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Pontianak, Tanjung Selor, Mamuju, Palu, Kendari, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.
Sementara itu, sejumlah kota besar lain seperti Banda Aceh, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Gorontalo, Manado, Ambon, Kupang, dan Merauke diprakirakan hanya mengalami kondisi berawan pada hari ini.
Di sisi lain, BMKG memprakirakan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Samudera Pasifik di utara Maluku hingga Papua Barat.
BMKG juga memprakirakan gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudera Hindia di barat Aceh hingga Lampung, serta selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
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