Periksa 27 Saksi, Polisi Dalami Prosedur Izin Berlayar KMP Mutiara Sentosa II

Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jatim Kompol Alfin. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos - Ditpolairud Polda Jawa Timur masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa II yang terjadi di perairan Sumenep, Madura, Minggu (2/8).
Polisi kini memperluas penyelidikan dengan menelusuri berbagai aspek, termasuk prosedur penerbitan izin berlayar.
Dalam perkembangan terbaru, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun, Selasa (15/9).
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan mengenai proses pemeriksaan, verifikasi, pengawasan, hingga penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal.
Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jatim Kompol Alfin mengatakan, keterangan dari pihak KSOP dibutuhkan untuk melengkapi proses pendalaman terhadap insiden yang menimpa kapal tersebut.
“Kami mau meminta keterangan dari KSOP, yang kami perlukan untuk pendalaman terkait penyelidikan KMP Mutiara Sentosa II,” kata Alfin, Selasa (15/9).
Menurut dia, pemeriksaan terhadap pejabat terkait merupakan bagian dari upaya penyidik menyusun rangkaian kejadian secara utuh.
Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah aspek keselamatan penumpang sebelum kapal berlayar.
Sebelum menjadwalkan pemeriksaan Kepala KSOP, penyidik juga telah meminta keterangan dari pihak yang berkaitan dengan proses penerbitan izin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022