Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Minggu, 20 September 2026 | 22.51 WIB

Versi Muhammadiyah: Berikut Jadwal Awal Puasa, Lebaran hingga Nuzulul Quran 2027

Ilustrasi Idul Fitri.(Freepik) - Image

Ilustrasi Idul Fitri.(Freepik)

JawaPos.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Ramadhan 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2027 Masehi. Berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang digunakan Muhammadiyah, awal bulan suci Ramadhan ditetapkan jatuh pada Senin, 8 Februari 2027.

Mengacu pada kalender tersebut, 1 Ramadhan 1448 H atau hari pertama umat Islam menjalankan ibadah puasa jatuh pada 8 Februari 2027. Sementara itu, peringatan Nuzulul Quran yang bertepatan dengan 17 Ramadhan akan jatuh pada 24 Februari 2027.

Adapun, penghujung Ramadhan ditetapkan pada 29 Ramadhan 1448 H yang bertepatan dengan Senin, 8 Maret 2027. Dengan demikian, umat Islam yang mengikuti kalender Muhammadiyah akan menjalankan ibadah puasa selama 29 hari sebelum memasuki bulan Syawal.

Muhammadiyah juga telah menetapkan 1 Syawal 1448 H atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Selasa, 9 Maret 2027. Jadwal tersebut tercantum dalam kalender Muhammadiyah untuk tahun 1448 H yang telah diterbitkan secara resmi.

Pemerintah Belum Tetapkan Awal Ramadhan 2027

Meski Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal awal Ramadan dan Idul Fitri 1448 H, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai penetapan tersebut.

Kementerian Agama (Kemenag) nantinya menentukan awal Ramadan melalui mekanisme hisab dan rukyatul hilal yang kemudian dibahas dalam Sidang Isbat.

Karena itu, tanggal yang ditetapkan Muhammadiyah melalui KHGT dan keputusan pemerintah dapat menjadi dua rujukan yang perlu diperhatikan masyarakat menjelang Ramadan 1448 H.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Muhammadiyah Jombang Turun Tangan di Muktamar NU, Siapkan 10 Rumah Sakit hingga 10.000 Bakso - Image
Nasional

Muhammadiyah Jombang Turun Tangan di Muktamar NU, Siapkan 10 Rumah Sakit hingga 10.000 Bakso

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.31 WIB

Hasil Survei Bukan Indikator Ekonomi, Ekonom Muhammadiyah Ungkap Neraca Perdagangan hingga Cadangan Devisa Indonesia Stabil - Image
Finance

Hasil Survei Bukan Indikator Ekonomi, Ekonom Muhammadiyah Ungkap Neraca Perdagangan hingga Cadangan Devisa Indonesia Stabil

Kamis, 30 Juli 2026 | 04.31 WIB

Ini Asal usul KucingMu dan Pemberian Kartu Anggota Muhammadiyah untuk Kucing - Image
Hobi & Kesenangan

Ini Asal usul KucingMu dan Pemberian Kartu Anggota Muhammadiyah untuk Kucing

Selasa, 28 Juli 2026 | 22.09 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore