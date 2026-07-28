Ini Asal usul KucingMu dan Pemberian Kartu Anggota Muhammadiyah untuk Kucing

Ilustrasi kucing dengan kartu anggota Muhammadiyah. (AI/ChatGPT)
JawaPos.com - Pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah terhadap kucing yang tergabung dalam komunitas KucingMu disambut baik oleh publik, khususnya pecinta kucing.
Berawal dari Yogyakarta, gerakan komunitas kucing Muhammadiyah ini tampaknya akan meluas ke berbagai kota di Indonesia.
Ketua Bidang Kesehatan DPD IMM DIY, Afghan Azka Falah, menjelaskan bahwa KucingMu berawal dari diskusi sederhana mengenai keinginannya menghadirkan gerakan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat.
"Awalnya ini hanya obrolan ringan antara saya dan dr. Rais di Sekretariat IMM Universitas Gadjah Mada. Kami berpikir bagaimana menghadirkan gerakan baru yang dapat melibatkan mahasiswa kedokteran, kedokteran hewan, farmasi, dan disiplin ilmu kesehatan lainnya dalam satu aksi nyata," ujarnya seperti dikutip dari laman resmi PWM Yogyakarta, Selasa (28/7).
Menurut Afghan, gerakan komunitas KucingMu tersebut dibangun di atas paradigma One Health.
Yakni konsep yang memandang kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.
"Kesehatan manusia tidak bisa dipisahkan dari kesehatan hewan maupun lingkungan. Ketiganya saling memengaruhi. Karena itu, kolaborasi lintas profesi menjadi sangat penting," katanya.
Kemudian, kucing dipilih sebagai pintu masuk gerakan One Health ini karena memiliki kedekatan historis maupun emosional dengan manusia.
Selain mudah diterima masyarakat, kucing dinilai menjadi media yang efektif untuk memperkenalkan isu kesehatan hewan kepada warga Muhammadiyah.
Komunitas KucingMu menarik perhatian karena adanya KTA Muhammadiyah khusus kucing yang telah mengikuti kegiatan cek kesehatan umum hewan.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi