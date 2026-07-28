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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 28 Juli 2026 | 22.09 WIB

Ini Asal usul KucingMu dan Pemberian Kartu Anggota Muhammadiyah untuk Kucing

Ilustrasi kucing dengan kartu anggota Muhammadiyah. (AI/ChatGPT) - Image

Ilustrasi kucing dengan kartu anggota Muhammadiyah. (AI/ChatGPT)

JawaPos.com - Pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah terhadap kucing yang tergabung dalam komunitas KucingMu disambut baik oleh publik, khususnya pecinta kucing. 

Berawal dari Yogyakarta, gerakan komunitas kucing Muhammadiyah ini tampaknya akan meluas ke berbagai kota di Indonesia.

Ketua Bidang Kesehatan DPD IMM DIY, Afghan Azka Falah, menjelaskan bahwa KucingMu berawal dari diskusi sederhana mengenai keinginannya menghadirkan gerakan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

"Awalnya ini hanya obrolan ringan antara saya dan dr. Rais di Sekretariat IMM Universitas Gadjah Mada. Kami berpikir bagaimana menghadirkan gerakan baru yang dapat melibatkan mahasiswa kedokteran, kedokteran hewan, farmasi, dan disiplin ilmu kesehatan lainnya dalam satu aksi nyata," ujarnya seperti dikutip dari laman resmi PWM Yogyakarta, Selasa (28/7).

Menurut Afghan, gerakan komunitas KucingMu tersebut dibangun di atas paradigma One Health.

Yakni konsep yang memandang kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

"Kesehatan manusia tidak bisa dipisahkan dari kesehatan hewan maupun lingkungan. Ketiganya saling memengaruhi. Karena itu, kolaborasi lintas profesi menjadi sangat penting," katanya.

Kemudian, kucing dipilih sebagai pintu masuk gerakan One Health ini karena memiliki kedekatan historis maupun emosional dengan manusia.

Selain mudah diterima masyarakat, kucing dinilai menjadi media yang efektif untuk memperkenalkan isu kesehatan hewan kepada warga Muhammadiyah.

Ide Awal Pembuatan KTA KucingMu

Komunitas KucingMu menarik perhatian karena adanya KTA Muhammadiyah khusus kucing yang telah mengikuti kegiatan cek kesehatan umum hewan.

Editor: Bayu Putra
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