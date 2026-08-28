Muhammadiyah Jombang Turun Tangan di Muktamar NU, Siapkan 10 Rumah Sakit hingga 10.000 Bakso

Anggota sukarelawan dari Muhamadiyah bagi bagi bakso gratis di area Muktamar NU ke 35 Tambakberas Jombang. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang menjadi momentum yang memperlihatkan eratnya hubungan NU dan Muhammadiyah. Bukan sekadar hadir, Muhammadiyah Jombang ikut turun tangan dengan menyiapkan layanan kesehatan gratis, ambulans, tenaga kesehatan hingga ribuan makanan dan minuman untuk peserta muktamar.
Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jombang sekaligus penanggung jawab kegiatan, Sugeng Santoso, mengatakan Muhammadiyah Jombang merasa perlu ikut menyukseskan Muktamar NU karena kegiatan tersebut merupakan gawe bersama masyarakat Jombang.
Menurutnya, hubungan NU dan Muhammadiyah di Jombang telah terjalin erat sejak beberapa periode sebelumnya. Salah satu bentuknya adalah komunikasi rutin dan pertemuan informal antarelemen organisasi.
"Kalau di Jombang itu antara NU dan Muhammadiyah sudah menyatu. Setiap satu bulan pasti kumpul, ngopi," ujar Sugeng.
Atas dasar hubungan tersebut, Muhammadiyah Jombang terlebih dahulu berkomunikasi dengan panitia lokal Muktamar NU.
Setelah mendapat izin dan sambutan positif, Muhammadiyah kemudian menyiapkan sejumlah dukungan untuk peserta dan masyarakat yang hadir selama pelaksanaan muktamar.
Siapkan Layanan Kesehatan Gratis
Awalnya, Muhammadiyah Jombang menyiapkan empat rumah sakit untuk mendukung Muktamar NU ke-35. Selain itu, disiapkan pula empat ambulans dan sekitar 40 tenaga kesehatan.
Dukungan tersebut kemudian berkembang setelah informasi mengenai keterlibatan Muhammadiyah Jombang mendapat respons dari jajaran Muhammadiyah di wilayah sekitar.
Jumlah rumah sakit yang terlibat akhirnya bertambah menjadi 10 rumah sakit. Rumah sakit tersebut berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Nganjuk, Madiun, Kediri, Lamongan, Mojokerto, hingga wilayah sekitar Jombang.
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Jawa Pos
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