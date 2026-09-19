GAPASDAP Desak Spesifikasi Kapal Virgo Transport 8 Dibuka dan Diperiksa

KM Virgo Transport 8. (Dok maritimhub.kemenhub.go.id)
JawaPos.com - DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendesak spesifikasi dan dokumen teknis KM Virgo Transport 8 dibuka untuk publik.
Transparansi itu bertujuan agar dokumen tersebut diperiksa secara menyeluruh sebelum pihak terkait menarik kesimpulan mengenai penyebab kecelakaan kapal itu.
Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyoroti fakta bahwa kapal tersebut diimpor dari Jepang.
Menurut dia, karakteristik dan standar kapal saat dibangun perlu dilihat melalui dokumen teknis, bukan hanya berdasarkan kondisi atau usia kapal saat ini.
“Kapal ini diimpor dari Jepang. Kapal ini, kalau Jepang itu memproduksi barang untuk dia pakai sendiri, untuk pemakaian domestik, standarnya itu melebihi dari standar rata-rata dunia,” kata Khoiri saat ditemui di Surabaya, Sabtu (19/9).
Meski demikian, Khoiri menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mendahului hasil investigasi.
Dia justru meminta seluruh pihak, termasuk para ahli, melihat data teknis kapal secara objektif sebelum menyampaikan kesimpulan kepada publik.
Menurut Khoiri, pemeriksaan perlu mencakup general arrangement (GA), spesifikasi kapal, lines plan, shop drawing, hingga detail engineering design.
Dokumen tersebut dinilai penting untuk mengetahui desain awal kapal serta perubahan yang mungkin dilakukan selama masa operasionalnya.
“Kalau belum lihat GA, kita belum lihat spec, kita belum lihat shop drawing, belum lihat detail engineering design, mohon jangan tergesa-gesa untuk memberikan kesimpulan,” ujarnya.
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Jawa Pos
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