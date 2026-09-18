Menhut Jamin 29 Gajah di Padang Sugihan Sumsel Aman dari Karhutla

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjamin bahwa gajah-gajah di area Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan, Sumatera Selatan, terlindungi dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebagai langkah pencegahan, kekuatan personel di darat terus ditingkatkan agar api tidak merambat dan mendekati kawasan konservasi.

Hal itu disampaikan Raja Juli saat meninjau langsung kondisi gajah di Pusat Konservasi Gajah (PKG) Jalur 21 SM Padang Sugihan pada Kamis (17/9).

Saat ini, terdapat 29 ekor gajah jinak di pusat konservasi tersebut yang terdiri dari 13 jantan dan 16 betina.

Menurut dia, kondisi kawasan SM Padang Sugihan hingga saat ini masih relatif aman dari karhutla.

Petugas juga telah membangun sekat bakar di sejumlah titik sebagai langkah antisipasi agar kobaran api tidak masuk ke kawasan konservasi.

“Yang paling memungkinkan pada saat ini adalah memang tetap berada di sini sambil mempertebal pasukan darat untuk mencegah terjadi kebakaran yang mendekat ke SM Padang Sugihan ini,” kata Raja Juli.

Dia menjelaskan, penanganan karhutla di sekitar kawasan konservasi dilakukan melalui berbagai strategi, baik dari udara maupun darat.

Pesawat water bombing terus dioperasikan untuk membantu memadamkan titik api, sedangkan pasukan darat melibatkan personel gabungan TNI, Polri, serta Manggala Agni Kementerian Kehutanan.

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