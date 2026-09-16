Komisi IV DPR Apresiasi Manggala Agni Tangani karhutla di Kalimantan dan Sumatera

JawaPos.com - Komisi IV DPR RI mengapresiasi dedikasi personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam mitigasi, pemadaman, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi tersebut sekaligus memperingati Hari Manggala Agni ke-24 yang jatuh pada 13 September.

”Komisi IV DPR RI menyampaikan selamat hari ulang tahun Manggala Agni yang ke-24 yang diperingati setiap tanggal 13 September, serta memberikan apresiasi kepada seluruh personel Manggala Agni atas dedikasinya dalam mitigasi, pemadaman, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia,” kata Titiek dilansir dari Antara.

Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhut Tahun Anggaran 2027.

Titiek menilai pengendalian karhutla tetap perlu menjadi perhatian melalui penguatan mitigasi dini, Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api, pemantauan titik panas, pengelolaan tata air gambut, hingga kesiapan sarana pemadaman.

”Pengendalian karhutla perlu dilaksanakan dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang ada,” ujar Titiek.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat berkomitmen menunjukan kepedulian terhadap masyarakat yang berdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah.

Salah satu yang dilakukan anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah Bambang Purwanto membagikan masker lengkap untuk tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. ‎