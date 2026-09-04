BGN Bakal Pindah Kantor ke Graha Merah Putih Telkom, Sudaryono: Insya Allah 1-2 Bulan ini

Kepala BGN Sudaryono tiba di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7)/(Dimas Choirul/Jawapos.com)
JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memindahkan kantor pusatnya dari Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ke Graha Merah Putih yang saat ini menjadi kantor Telkom. Proses pemindahan tersebut tengah dikoordinasikan BGN dengan Danantara.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, rencana tersebut ditargetkan terealisasi dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Nantinya, pihak yang saat ini menempati Graha Merah Putih akan berpindah ke gedung Telkom yang berada di belakangnya dan memiliki bangunan lebih tinggi.
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"Barangkali saya akan menyampaikan yang terakhir terkait Kantor dulu. Betul Pak, kami sedang berkoordinasi dengan Danantara dan dalam waktu dekat ini, Badan Gizi Nasional akan menempati Graha Merah Putih yang saat ini menjadi Kantor Telkom," kata Sudaryono saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9).
Dia menjelaskan, perpindahan kantor tersebut masih dalam tahap koordinasi. BGN telah mengajukan rencana pemindahan kepada Danantara.
"Dan orang yang menempati Graha Merah Putih itu akan menempati Gedung Telkom yang di belakangnya, Gedung yang lebih tinggi Pak. Jadi memang kami mengajukan atau kami sedang berkoordinasi dengan Danantara dan insyaallah dalam satu dua bulan ini kami akan pindahkan kantor ke Graha Merah Putih," ujar Sudaryono.
Rencana tersebut membuat kantor pusat BGN nantinya menempati salah satu gedung yang selama ini dikenal sebagai bagian dari kompleks perkantoran Telkom.
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