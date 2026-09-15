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Syahrul Yunizar
Selasa, 15 September 2026 | 17.43 WIB

Polisi Cocokkan DNA Keluarga 5 Jurnalis dengan Jenazah di Pulau Enggano Bengkulu

Sejumlah jurnalis foto yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia (PFI) menggelar doa bersama dan menyalakan lilin di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (11/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Sejumlah jurnalis foto yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia (PFI) menggelar doa bersama dan menyalakan lilin di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (11/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Temuan jenazah di Pulau Enggano, Bengkulu, tengah dikaitkan dengan hilangnya lima jurnalis dan 3 kru speedboat di selat sunda.

Saat ini, Polda Banten dan Polda Bengkulu tengah mencocokkan DNA keluarga 5 jurnalis dan 3 kru speedboat dengan jenazah tersebut. 

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan, jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano sudah dievakuasi oleh Polda Bengkulu.

Otopsi langsung dilakukan oleh otoritas kepolisian. Langkah itu dilanjutkan pencocokan DNA karena kondisi fisik jenazah sudah kurang baik.

”Untuk jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, sudah dievakuasi ke Polda Bengkulu dan hari ini telah dilakukan autopsi. Kami masih menunggu hasil pencocokan DNA dengan sampel keluarga dari teman-teman yang hilang kontak,” kata Maruli dikutip pada Selasa (15/9).

Berdasar hasil koordinasi dengan Polda Bengkulu, jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano diketahui berjenis kelamin laki-laki, dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 165 sentimeter dan diperkirakan berusia di atas 50 tahun.

Kondisi wajah jenazah sudah rusak sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan identitasnya.

”Untuk memastikan identitasnya, kami tetap menunggu hasil pemeriksaan DNA,” ungkapnya.

Polda Banten meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi atas temuan jenazah tersebut.

Publik diminta untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Sebab, pencocokan DNA juga perlu waktu sampai hasilnya keluar.

Editor: Bayu Putra
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