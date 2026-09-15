Polisi Cocokkan DNA Keluarga 5 Jurnalis dengan Jenazah di Pulau Enggano Bengkulu

Sejumlah jurnalis foto yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia (PFI) menggelar doa bersama dan menyalakan lilin di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (11/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Temuan jenazah di Pulau Enggano, Bengkulu, tengah dikaitkan dengan hilangnya lima jurnalis dan 3 kru speedboat di selat sunda.
Saat ini, Polda Banten dan Polda Bengkulu tengah mencocokkan DNA keluarga 5 jurnalis dan 3 kru speedboat dengan jenazah tersebut.
Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan, jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano sudah dievakuasi oleh Polda Bengkulu.
Otopsi langsung dilakukan oleh otoritas kepolisian. Langkah itu dilanjutkan pencocokan DNA karena kondisi fisik jenazah sudah kurang baik.
Baca Juga:Tim SAR Gabungan Perpanjang Operasi Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Kru Speedboat di Selat Sunda
”Untuk jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, sudah dievakuasi ke Polda Bengkulu dan hari ini telah dilakukan autopsi. Kami masih menunggu hasil pencocokan DNA dengan sampel keluarga dari teman-teman yang hilang kontak,” kata Maruli dikutip pada Selasa (15/9).
Berdasar hasil koordinasi dengan Polda Bengkulu, jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano diketahui berjenis kelamin laki-laki, dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 165 sentimeter dan diperkirakan berusia di atas 50 tahun.
Kondisi wajah jenazah sudah rusak sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan identitasnya.
”Untuk memastikan identitasnya, kami tetap menunggu hasil pemeriksaan DNA,” ungkapnya.
Polda Banten meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi atas temuan jenazah tersebut.
Baca Juga:Permintaan Khusus Gubernur Banten Kepada Basarnas, Perpanjang Operasi SAR Untuk Jurnalis Hilang
Publik diminta untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Sebab, pencocokan DNA juga perlu waktu sampai hasilnya keluar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022