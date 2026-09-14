Gempa M 5,5 Terasa di Pandeglang Banten, BMKG Pastikan Tak Ada Potensi Tsunami

JawaPos.com - Wilayah selatan Bayah, Banten, diguncang gempa bumi tektonik ber magnitudo M5,5 pada Senin (14/9) pukul 16.27 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan guncangan yang berpusat di laut ini tidak berpotensi memicu tsunami.

Berdasarkan hasil analisis pemutakhiran BMKG, pusat gempa bumi (episenter) terletak pada koordinat 8,56° LS dan 105,70° BT. Lokasi tersebut berjarak sekitar 191 km arah barat daya Bayah, Banten, dengan kedalaman hiposenter 31 km.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto, menjelaskan gempa dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng. Peristiwa ini tergolong jenis gempa bumi dangkal.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng," ujar Wijayanto, Senin (14/9).

Ia menambahkan, analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa struktur gempa tersebut memiliki pergerakan mendatar naik (oblique thrust fault).

Dampak Guncangan dan Kondisi Gempa Susulan Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (shakemap), getaran gempa bumi dirasakan hingga wilayah Pandeglang dengan skala intensitas II MMI.

Pada skala ini, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.