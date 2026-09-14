Gempa M 5,5 Terasa di Pandeglang Banten, BMKG Pastikan Tak Ada Potensi Tsunami

Ilustrasi gempa (JawaPos.com)
JawaPos.com - Wilayah selatan Bayah, Banten, diguncang gempa bumi tektonik ber magnitudo M5,5 pada Senin (14/9) pukul 16.27 WIB.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan guncangan yang berpusat di laut ini tidak berpotensi memicu tsunami.
Berdasarkan hasil analisis pemutakhiran BMKG, pusat gempa bumi (episenter) terletak pada koordinat 8,56° LS dan 105,70° BT. Lokasi tersebut berjarak sekitar 191 km arah barat daya Bayah, Banten, dengan kedalaman hiposenter 31 km.
Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto, menjelaskan gempa dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng. Peristiwa ini tergolong jenis gempa bumi dangkal.
"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng," ujar Wijayanto, Senin (14/9).
Ia menambahkan, analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa struktur gempa tersebut memiliki pergerakan mendatar naik (oblique thrust fault).
Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (shakemap), getaran gempa bumi dirasakan hingga wilayah Pandeglang dengan skala intensitas II MMI.
Pada skala ini, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.
Hingga pukul 16.50 WIB, hasil pemantauan BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock). Pihak BMKG pun berjanji akan terus memonitor pergerakan sesar dan memperbarui data secara berkala.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022