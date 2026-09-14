Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 15 September 2026 | 01.34 WIB

Gempa M 5,5 Terasa di Pandeglang Banten, BMKG Pastikan Tak Ada Potensi Tsunami

Ilustrasi gempa (JawaPos.com) - Image

Ilustrasi gempa (JawaPos.com)

JawaPos.com - Wilayah selatan Bayah, Banten, diguncang gempa bumi tektonik ber magnitudo M5,5 pada Senin (14/9) pukul 16.27 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan guncangan yang berpusat di laut ini tidak berpotensi memicu tsunami.

Berdasarkan hasil analisis pemutakhiran BMKG, pusat gempa bumi (episenter) terletak pada koordinat 8,56° LS dan 105,70° BT. Lokasi tersebut berjarak sekitar 191 km arah barat daya Bayah, Banten, dengan kedalaman hiposenter 31 km.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto, menjelaskan gempa dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng. Peristiwa ini tergolong jenis gempa bumi dangkal.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng," ujar Wijayanto, Senin (14/9).

Ia menambahkan, analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa struktur gempa tersebut memiliki pergerakan mendatar naik (oblique thrust fault).

Dampak Guncangan dan Kondisi Gempa Susulan

Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (shakemap), getaran gempa bumi dirasakan hingga wilayah Pandeglang dengan skala intensitas II MMI.

Pada skala ini, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

Hingga pukul 16.50 WIB, hasil pemantauan BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock). Pihak BMKG pun berjanji akan terus memonitor pergerakan sesar dan memperbarui data secara berkala.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Getaran Gempa Malang Dirasakan di 9 Daerah di Jawa Timur, Berikut Daftarnya - Image
Berita Daerah

Getaran Gempa Malang Dirasakan di 9 Daerah di Jawa Timur, Berikut Daftarnya

Senin, 14 September 2026 | 16.45 WIB

Malang Raya Digoyang Gempa Magnitudo 5,2, Warga Sebut Terasa 3 Detik - Image
Berita Daerah

Malang Raya Digoyang Gempa Magnitudo 5,2, Warga Sebut Terasa 3 Detik

Senin, 14 September 2026 | 16.28 WIB

BMKG Ingatkan Angin Kencang 48 Kilometer Per Jam Masih Kepung Jatim - Image
Berita Daerah

BMKG Ingatkan Angin Kencang 48 Kilometer Per Jam Masih Kepung Jatim

Senin, 14 September 2026 | 15.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore