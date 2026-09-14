Lebih dari Beasiswa, PNM Bekali Anak Nasabah Mekaar Jadi Future Changemaker

Sejumlah puluhan pelajar dan mahasiswa anak nasabah PNM Mekaar dari berbagai daerah berkumpul di Magelang dalam Jambore Beasiswa PNM x Madani Entrepreneurship Academy (MEA) 2026. (Istimewa).
JawaPos.com — Bagi sebagian anak, pendidikan bukan hanya tentang duduk di ruang kelas dan mengejar nilai. Ada mimpi yang lebih besar yang ingin diraih, tetapi tidak selalu datang bersama kesempatan yang sama.
Karena itu, ketika puluhan pelajar dan mahasiswa anak nasabah PNM Mekaar dari berbagai daerah berkumpul di Magelang dalam Jambore Beasiswa PNM x Madani Entrepreneurship Academy (MEA) 2026, mereka tidak hanya datang untuk mengikuti kegiatan. Mereka datang untuk belajar berkompetisi, berjejaring, dan menguji seberapa jauh gagasan mereka dapat memberi dampak.
Mengusung tema “Future Changemakers, From Dream to Impact”, Jambore MEA 2026 menjadi ruang bagi penerima Beasiswa PNM untuk keluar dari lingkungan masing-masing dan bertemu dengan anak-anak lain yang memiliki cerita, pengalaman dan perspektif yang berbeda. Di sana, mereka didorong untuk mengembangkan potensi, mengubah persoalan di sekitar menjadi gagasan, serta membawa gagasan tersebut menjadi solusi yang memiliki manfaat lebih luas.
Kesempatan seperti ini menjadi penting karena perjalanan pendidikan anak-anak nasabah PNM Mekaar tidak selalu berhenti pada persoalan biaya. Mereka juga membutuhkan pengalaman, kepercayaan diri, jejaring, dan ruang untuk mengenal dunia yang lebih luas. PNM berupaya menghadirkan pengalaman tersebut agar pendidikan yang mereka terima tidak hanya menjadi bekal untuk menyelesaikan sekolah, tetapi juga untuk menghadapi persaingan dan tantangan di masa depan.
Program ini merupakan bagian dari PNM Peduli, payung program pemberdayaan dan tanggung jawab sosial PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang salah satunya diwujudkan melalui pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak nasabah PNM Mekaar di berbagai wilayah Indonesia. Tahun ini, dukungan tersebut diperluas dengan menghadirkan pengalaman pengembangan diri dan kompetisi melalui Jambore MEA 2026.
Para peserta dibagi ke dalam dua fokus pengembangan, yakni Young Entrepreneur dan Young Sociopreneur. Keduanya mengajak peserta melihat lingkungan sekitar dengan cara yang berbeda. Kelompok Young Entrepreneur diarahkan untuk menangkap peluang usaha dan menciptakan nilai ekonomi, sementara Young Sociopreneur diajak membaca persoalan sosial maupun lingkungan dan merancang solusi yang dapat memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
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Sebelum bertemu secara langsung di Magelang, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pendampingan intensif selama empat minggu secara daring. Dari proses tersebut, peserta belajar memvalidasi persoalan, menyusun model bisnis atau solusi, memikirkan keberlanjutan, hingga menyampaikan gagasan di hadapan orang lain.
Rangkaian tersebut kemudian bermuara pada Idea and Impact Pitch Deck dalam sesi Demo Day. Bagi peserta, pengalaman ini menjadi kesempatan untuk merasakan proses kompetisi yang mungkin belum pernah mereka alami sebelumnya. Lebih dari sekadar menentukan siapa yang terbaik, proses tersebut melatih mereka untuk berani menyampaikan ide, menerima masukan, bekerja sama, dan mempertanggungjawabkan gagasan yang dibuat. Ide-ide terbaik bahkan berkesempatan memperoleh inkubasi lanjutan dari PNM agar dapat berkembang dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Lalu Dodot Patria Ary S. mengatakan, kesempatan untuk berkembang merupakan bagian penting dari proses membangun masa depan anak-anak penerima beasiswa.
“Kami ingin anak-anak ini tidak hanya mendapatkan akses untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga memiliki keberanian untuk melihat dunia yang lebih luas. Mereka perlu merasakan bagaimana sebuah ide diuji, bagaimana bekerja bersama orang lain, dan bagaimana sebuah gagasan bisa memberi manfaat. Kami percaya, ketika kesempatan itu diberikan, keterbatasan tidak lagi menjadi batas untuk menentukan seberapa jauh mereka dapat melangkah,” ujarnya.
Upaya tersebut sejalan dengan peran PNM yang tidak hanya memberikan pembiayaan kepada perempuan prasejahtera melalui PNM Mekaar, tetapi juga menghadirkan pendampingan dan pemberdayaan agar nasabah dapat berkembang bersama usahanya. Jika kepada nasabah PNM membantu membuka jalan menuju kehidupan dan usaha yang lebih baik, maka dukungan kepada anak-anak mereka menjadi bagian dari ikhtiar agar proses “naik kelas” juga terjadi pada generasi berikutnya.
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