Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Jumat, 28 Agustus 2026 | 18.14 WIB

PNM Bersama Media Bergerak Membantu Korban Bencana di NTT dan NTB

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggandeng para Pemimpin Redaksi media dalam kegiatan silaturahmi yang dikemas melalui turnamen olahraga. (Istimewa). - Image

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggandeng para Pemimpin Redaksi media dalam kegiatan silaturahmi yang dikemas melalui turnamen olahraga. (Istimewa).

JawaPos.com — Kepedulian terhadap sesama tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia tumbuh dari pertemuan sederhana, percakapan hangat, hingga sebuah pertandingan olahraga yang mempertemukan banyak orang dalam semangat yang sama untuk berbagi.

Semangat itulah yang dibawa PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM saat menggandeng para Pemimpin Redaksi media dalam kegiatan silaturahmi yang dikemas melalui turnamen olahraga. Bukan sekadar ajang mempererat hubungan, kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk menggalang kepedulian bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran di Desa Sade, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi beberapa waktu lalu.

Setiap skor yang tercipta dalam pertandingan dikonversikan menjadi nilai bantuan. Dari semangat kompetisi yang berlangsung di lapangan, terkumpul donasi senilai 26.826.000 rupiah untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Cara ini membuat olahraga memiliki makna yang lebih luas. Setiap poin bukan hanya menjadi angka di papan skor, melainkan berubah menjadi bentuk kepedulian yang dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak bencana.

PNM membangun kolaborasi dengan media untuk bersama-sama menggaungkan pesan solidaritas. Media berperan penting dalam menyuarakan berbagai persoalan masyarakat sekaligus menghubungkan kepedulian banyak pihak agar dapat menjadi gerakan yang memberikan manfaat lebih besar.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan, semangat kebersamaan menjadi kekuatan penting dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk ketika masyarakat sedang menghadapi bencana.

“Kepedulian akan menjadi lebih berarti ketika dilakukan bersama-sama. Hari ini kita berkumpul melalui olahraga, tetapi tujuan kita jauh lebih besar, yaitu menghadirkan manfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah,” ujar Kindaris.

Menurutnya, kolaborasi dengan media menjadi bagian dari semangat PNM untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya melalui pembiayaan dan pemberdayaan bagi pengusaha ultra mikro, tetapi juga melalui aksi sosial ketika masyarakat membutuhkan dukungan.

“Sekecil apa pun bantuan yang kita berikan, jika dilakukan bersama-sama, insyaallah dampaknya bisa menjadi lebih besar,” kata Kindaris.

Semangat tersebut terasa dalam konsep kegiatan yang sederhana namun sarat makna. Lapangan olahraga menjadi ruang silaturahmi, sementara setiap pertandingan menjadi cara untuk mengubah energi positif menjadi bantuan nyata.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PNM Asah Daya Juang Karyawan Melalui Grand Final PORSENI 2026 - Image
Nasional

PNM Asah Daya Juang Karyawan Melalui Grand Final PORSENI 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 16.55 WIB

PNM Peduli Hadirkan Akses Air Bersih untuk Pengungsi Gempa NTT - Image
Nasional

PNM Peduli Hadirkan Akses Air Bersih untuk Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 16.20 WIB

Mekaar Inspiraksi, Kolaborasi Nasabah dan Karyawan PNM Perluas Pemberdayaan - Image
Ekonomi

Mekaar Inspiraksi, Kolaborasi Nasabah dan Karyawan PNM Perluas Pemberdayaan

Jumat, 21 Agustus 2026 | 22.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore