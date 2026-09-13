Hotspot Karhutla Nasional Menurun, Kalteng Masih Tertinggi

JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) titik panas atau hotspot di enam provinsi prioritas terus berkurang, dan menyisakan 567 titik secara nasional.

dari enam provinsi prioritas itu, konsentrasi hotspot tertinggi masih berada di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (KLN) Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menyampaikan, jumlah tersebut berkurang 121 titik dibandingkan pemantauan sebelumnya.

Meski menurun, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena sejumlah wilayah masih menunjukkan konsentrasi hotspot yang cukup tinggi.

"Terdeteksi penurunan sejumlah 121 titik menjadi 567 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence secara nasional di enam provinsi prioritas," kata Ristianto dalam keterangannya, Minggu (13/9).

Menurut Ristianto, Kalimantan Tengah masih menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi.

Berdasarkan pemantauan terakhir, terdapat 197 titik di wilayah tersebut, turun dari sebelumnya yang mencapai 270 titik.

Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat peningkatan jumlah hotspot menjadi 91 titik.

Kenaikan juga terjadi di Sumatera Selatan yang kini terpantau memiliki 62 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.