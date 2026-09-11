Sebagian KPM Mulai Ketergantungan Bansos, Ada yang 18 Tahun Dibantu

Ilustrasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos). (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan gejala demotivasi dan ketergantungan pada masyarakat yang mendapat bantuan sosial (bansos) dalam jangka panjang.
“Ada 4,5 juta penerima bansos itu dapat bansos lebih dari lima tahun. 36.460 di antaranya menerima bansos lebih dari 18 tahun,” ujar Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta, Jumat (11/9).
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan pemutakhiran data penerima bansos melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Andi mengatakan, pemberian bansos secara terus-menerus tanpa mendorong penerima untuk keluar dari ketergantungan bantuan dapat memunculkan gejala demotivasi.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti kelinci yang terus diberi makan di dalam lubang.
“Apa yang terjadi? Kelinci itu akan ngundang-ngundang karena terus mendapatkan makanan. Kita tidak pernah mengeluarkan kelinci dari lubangnya atau melempar wortel keluar lubang sehingga kelinci bisa berusaha mencari makan,” ujarnya.
Menurut Andi, pola pemberian bantuan seperti itu bisamembuat penerima bansos kehilangan dorongan untuk berusaha meningkatkan kondisi ekonominya.
“Bahkan tidak heran kalau muncul narasi di media maupun publik bahwa yang mendapatkan bansos hanya mereka yang kenal misalnya kadesnya, lurahnya, atau sebagainya,” ucapnya.
Karena itu, pemerintah melakukan penataan kembali penerima bansos dengan menggunakan DTSEN. Dalam proses tersebut, sebanyak 4,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru mendapatkan bansos.
“4,3 KPM masuk berarti 4,3 KPM keluar, karena kan kuotanya tetap sama,” ujarnya.
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