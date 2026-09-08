Profil Eva Stevany Rataba, Anggota DPR RI Berharta Rp 16 M Tapi Terdata Penerima Bansos

Anggota DPR RI Eva Stevany Rataba. (nasdemdprri.id)
JawaPos.com - Nama Eva Stevany Rataba mendadak menjadi perhatian publik setelah namanya disebut tercatat dalam data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Eva merupakan Anggota DPR RI dari Partai NasDem yang berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III. Kemunculan namanya dalam data penerima bansos kemudian menimbulkan tanda tanya, karena statusnya sebagai anggota parlemen di Senayan.
Eva memberikan klarifikasi mengenai informasi tersebut. Ia mengaku justru merasa heran ketika mengetahui namanya tercantum dalam daftar penerima bansos PKH.
"Waktu saya tahu nama saya tercantum dalam data tersebut, saya sendiri yang datang mempertanyakan datanya dan meminta agar segera dilakukan pengecekan serta perbaikan," kata Eva kepada wartawan, Selasa (8/9).
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Ia juga menyebut telah melakukan konfirmasi kepada instansi terkait setelah mengetahui namanya tercantum sebagai penerima bantuan pemerintah.
Eva kembali menegaskan, pencantuman namanya dalam data tersebut bukan berdasarkan pengajuan yang dilakukannya. Ia meminta agar data penerima bantuan diperiksa dan diperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian.
"Waktu saya tahu nama saya tercantum dalam data tersebut, saya sendiri yang datang mempertanyakan datanya dan meminta agar segera dilakukan pengecekan serta perbaikan," jelasnya.
Di tengah munculnya polemik mengenai data penerima PKH tersebut, profil Eva Stevany Rataba turut menjadi perhatian. Ia merupakan politikus Partai NasDem yang telah berkiprah sebagai anggota DPR RI sejak 2019.
Eva lahir di Rantepao, Toraja Utara, pada 3 September 1982. Saat ini, ia menjalankan tugas sebagai anggota Komisi X DPR RI.
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