BULOG Cirebon Kawal Bantuan Pangan ke Masyarakat, Pastikan Beras Diterima Penerima yang Berhak

Perum BULOG terus berkomitmen mengawal penyaluran Bantuan Pangan Beras agar berjalan sesuai amanah pemerintah dan manfaatnya diterima oleh masyarakat yang berhak. (Istimewa)
JawaPos.com — Perum BULOG terus berkomitmen mengawal penyaluran Bantuan Pangan Beras agar berjalan sesuai amanah pemerintah dan manfaatnya diterima oleh masyarakat yang berhak. Melalui satuan kerja di Cabang Cirebon, BULOG memastikan setiap tahapan distribusi terus dimonitor secara optimal sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Menyikapi informasi terkait beras Bantuan Pangan yang diduga disalahgunakan sejumlah 198 Karung oleh Oknum Perangkat Desa Ambit, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, BULOG menghormati proses hukum yang berlaku.
Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Barat, Nurman Susilo menyampaikan bahwa penyaluran Bantuan Pangan oleh di Kabupaten Cirebon khususnya di Desa Ambit Kecamatan Waled telah dilakukan sesuai ketentuan kepada PBP yang telah ditetapkan pemerintah.
"Tim Kami di BULOG Cabang Cirebon telah menyalurkan Bantuan Pangan Beras di Desa Ambit Kecamatan Waled sesuai dengan ketentuannya dan dapat dibuktikan dengan dokumentasi yang lengkap. Setelah beras dibagikan kepada penerima dan kemudian ada kegiatan lain maka itu berada pada tahapan pemanfaatan bantuan oleh penerima manfaat di lapangan.", ujar Nurman.
Di Kabupaten Cirebon, penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli–September 2026 diberikan kepada 408.988 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total alokasi sebanyak 12.269.640 kilogram atau 12.269,64 ton beras. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai 57,41 persen atau sebesar 7.043.940 kilogram beras yang telah disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.
"Lebih lanjut Desa Ambit, Kecamatan Waled, terdapat alokasi sebanyak 1.297 PBP, dan BULOG telah melaksanakan penyaluran kepada 1.284 PBP. BULOG akan terus melakukan pengawalan di lapangan bersama seluruh pihak terkait Pemerintah Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibnas agar proses penyaluran berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran. Kami juga mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk bersama-sama menjaga amanah program Bantuan Pangan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima yang telah ditetapkan,” ujar Nurman.
Sebagai pelaksana penugasan pemerintah, BULOG terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pihak terkait untuk memastikan Bantuan Pangan Beras tersalurkan secara efektif hingga tingkat masyarakat. Dengan dukungan jaringan operasional yang tersebar di seluruh Indonesia, BULOG berkomitmen menjaga kualitas, ketepatan sasaran, dan kelancaran distribusi bantuan pangan sebagai wujud kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
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