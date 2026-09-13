BULOG Gandeng Wilmar Group Perkuat Pasokan Beras Premium untuk Ritel Modern

Perum BULOG menjalin kerja sama bersama PT Padi Indonesia Maju. (Dok. BULOG)
JawaPos.com — Perum BULOG terus memperkuat perannya dalam menjaga ketersediaan dan memperluas akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan menjalin kerja sama bersama PT Padi Indonesia Maju yang merupakan bagian dari Wilmar Group. Kolaborasi ini diarahkan untuk memproduksi beras premium yang akan dipasarkan di berbagai pasar, khususnya melalui jaringan ritel modern.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah BULOG dalam memperkuat ekosistem perberasan nasional, sekaligus menghadirkan pilihan beras premium yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Melalui kolaborasi dengan pelaku usaha yang memiliki kapasitas dan pengalaman di industri pangan, BULOG optimistis penyediaan beras premium dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.
Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. dalam kunjungannya ke PT. Padi Indonesia Maju di Serang pada Sabtu (12/02) mengatakan, kerja sama dengan PT Padi Indonesia Maju merupakan bentuk sinergi untuk memperkuat ketersediaan beras premium di pasar sekaligus memperluas kanal distribusi BULOG, terutama di jaringan ritel modern.
“BULOG terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai mitra strategis untuk memperkuat ekosistem pangan nasional. Bersama PT Padi Indonesia Maju, kami akan mendorong produksi dan penyediaan beras premium yang berkualitas sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan beras yang tersedia di pasar, khususnya melalui jaringan ritel modern,” ujar Ahmad Rizal.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap produk beras berkualitas terus berkembang seiring dengan meningkatnya pilihan dan preferensi konsumen. Karena itu, BULOG tidak hanya berfokus pada pengelolaan cadangan beras pemerintah dan pelaksanaan berbagai penugasan stabilisasi pangan, tetapi juga terus mengembangkan bisnis komersial untuk menjawab kebutuhan pasar.
“Kami ingin memastikan BULOG hadir di berbagai segmen pasar. Untuk beras premium, pendekatannya adalah bagaimana menghadirkan produk dengan kualitas yang baik, pasokan yang konsisten, serta distribusi yang semakin luas. Ritel modern menjadi salah satu kanal penting untuk mendekatkan produk BULOG kepada konsumen,” tambah Ahmad Rizal.
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Dalam pelaksanaannya, kerja sama ini nantinya akan melibatkan fasilitas produksi Wilmar Group yang berada di Palembang, Serang, Ngawi, dan Mojokerto. Pemanfaatan jaringan fasilitas produksi tersebut diharapkan dapat mendukung proses pengolahan dan penyediaan beras premium secara lebih optimal, sekaligus memperkuat cakupan distribusi produk BULOG di berbagai wilayah.
Melalui kerja sama ini, BULOG dan PT Padi Indonesia Maju akan mengoptimalkan sumber daya dan kapabilitas masing-masing dalam proses produksi serta penyediaan beras premium. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas dan kebutuhan konsumen, sekaligus memiliki daya saing di pasar.
BULOG juga akan terus memperluas jaringan pemasaran dan distribusi produk komersialnya, baik melalui pasar tradisional maupun ritel modern. Langkah ini sejalan dengan transformasi BULOG untuk semakin adaptif terhadap dinamika pasar sekaligus memperkuat perannya sebagai salah satu pemain strategis dalam ekosistem pangan nasional.
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