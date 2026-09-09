Lima Jurnalis Hilang Kontak di Gunung Anak Krakatau, DPR Minta Pencarian Dioptimalkan

Lima orang jurnalis yang hilang kontak sebelum berangkat menuju gunung anak Krakatau pada Senin (7/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Iman Sukri, meminta pemerintah bersama tim SAR mengoptimalkan pencarian lima jurnalis yang hilang kontak ketika menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau, Perairan Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut dilaporkan tidak dapat dihubungi sejak Senin (7/9).
Mereka diketahui berada di dalam kapal cepat Arupadhatu 1 bersama tiga kru, yakni kapten, anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu.
Lima jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian tersebut adalah M. Bagus Khoirunnas dari Antara Biro Banten, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu Agency, serta Donal yang merupakan jurnalis lepasan.
Iman menilai waktu menjadi faktor penting dalam proses pencarian. Karena itu, ia meminta seluruh unsur yang terlibat mengerahkan kemampuan dan sumber daya secara maksimal, termasuk dengan memperluas cakupan wilayah pencarian.
"Setiap waktu sangat berharga. Kami meminta seluruh pihak memaksimalkan sumber daya dan memperluas area pencarian. Prioritas utama adalah menemukan seluruh korban secepat mungkin dalam keadaan selamat," kata Iman kepada wartawan, Rabu (9/9).
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII tersebut juga menekankan pentingnya menjadikan keselamatan jurnalis sebagai salah satu prioritas dalam operasi pencarian. Menurutnya, pekerjaan jurnalistik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa.
Ia menyebut jurnalis sering kali harus berada di lokasi dengan tingkat risiko tinggi demi menjalankan tugas peliputan dan menyampaikan informasi kepada publik.
“Jurnalis adalah profesi yang mulia karena mereka menjadi mata dan telinga masyarakat. Mereka bekerja untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai berbagai peristiwa. Namun, di balik tugas tersebut, keselamatan mereka juga harus benar-benar diperhatikan dan menjadi prioritas,” tegasnya.
Iman pun meminta seluruh elemen yang terlibat dalam operasi SAR memperkuat koordinasi. Menurutnya, personel, armada laut, serta perangkat komunikasi harus dimanfaatkan secara terpadu agar pencarian dapat berlangsung secara efektif dan terukur.
“Kita berharap segera mendengar kabar baik. Semoga kelima jurnalis dan tiga orang lainnya yang berada dalam kapal tersebut dapat segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat, tanpa kurang apa pun,” pungkasnya.
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Jawa Pos
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