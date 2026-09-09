Polda Lampung Perkuat Pencari 5 Jurnalis dan 3 Kru Speedboat yang Hilang Kontak di Selat Sunda

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun. (Istimewa)

JawaPos.com - Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat di Perairan Selat Sunda menjadi atensi Polda Lampung. Untuk memperkuat Tim SAR Gabungan, jajaran kepolisian dari Lampung mengerahkan personel dan alut.

Adapun para personelnya terdiri dari KP.XXV-1001 dan KP.XXV-2009 Pelabuhan Panjang bersama 2 personel KP HAYABUSA 3008 Ditpolairud Baharkam Polri serta Basarnas Lampung diterjunkan dalam operasi SAR gabungan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menyampaikan bahwa, kepolisian bersama unsur terkait terus melakukan pencarian dengan mengedepankan keselamatan personel dan efektivitas penyisiran wilayah perairan.

”Polri bersama Basarnas dan unsur terkait terus melakukan upaya pencarian. Personel dan sarana yang ada kami siagakan untuk mendukung operasi SAR ini,” kata dia pada Rabu (9/9).

Terpisah, Dirpolairud Polda Lampung Kombes Pol Erick Sartani Marbun menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerahkan personel dan kapal patroli untuk memperluas penyisiran di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi jalur pelayaran speedboat tersebut.

”Kami terus memperluas area pencarian dengan memperhatikan kondisi cuaca, arus, serta titik terakhir komunikasi,” imbuhnya.

Berdasar informasi awal yang diterima oleh Tim SAR Gabungan, rombongan bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB.

Salah seorang jurnalis sempat mengirimkan titik lokasi terakhir keberadaan mereka sekitar pukul 14.42 WIB. Namun, komunikasi dengan rombongan kemudian terputus pada pukul 15.04 WIB.

Sampai saat ini, keberadaan mereka belum diketahui. Tim SAR Gabungan lantas melakukan pencarian berdasarkan titik komunikasi dan lokasi terakhir yang diketahui.

Para korban hilang terdiri atas M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang merupakan jurnalis freelance. Selain itu, ada 3 kru kapal yang juga dalam speedboat tersebut.

Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad menyampaikan bahwa Operasi SAR hari kedua dimulai pukul 07.00 WIB dengan melibatkan sejumlah unsur SAR dan dukungan berbagai sarana serta peralatan pencarian.

”Dalam pelaksanaan pencarian hari kedua, Tim SAR Gabungan membagi operasi menjadi 4 Search and Rescue Unit (SRU) untuk memperluas cakupan area pencarian,” kata Al Amrad dalam keterangannya.

SRU 1 menggunakan KN SAR Tetuka 247 melakukan penyisiran sejauh 68,3 nautical mile (NM) dan jarak antarjalur pencarian atau spacing 3 NM. Sementara SRU 2 menggunakan KAL Anyer dengan total jarak penyisiran 69,5 NM dan spacing 3 NM.