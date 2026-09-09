5 Wartawan Hilang Saat Meliput Erupsi Anak Krakatau, Media Bentuk Posko Siaga!

JawaPos.com - Lima jurnalis bersama dua kru kapal dan seorang pemandu dilaporkan hilang kontak saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda sejak Senin (7/9).

Kini, sejumlah media nasional resmi mendirikan posko siaga bersama guna memantau dan mengordinasikan penyisiran Tim SAR Gabungan.

Diketahui, ombongan yang membawa total delapan orang tersebut bertolak menggunakan speed boat untuk meliput aktivitas vulkanik di Selat Sunda. Namun, hingga Rabu (9/9), keberadaan seluruh penumpang belum juga ditemukan.

Guna memastikan alur komunikasi dan informasi berjalan lancar, Kantor Berita ANTARA berkolaborasi dengan iNews (MNC Group) serta merdeka.com mendirikan posko siaga media bersama. Langkah ini diambil untuk terus memantau pergerakan pencarian di lapangan.

Direktur Utama Kantor Berita ANTARA, Benny Siga Butarbutar, menegaskan pihaknya telah menerjunkan tim khusus dari pusat dan daerah untuk mengawal proses penyisiran.

"Saat ini kami juga sudah mengirimkan tim khusus ANTARA yang merupakan gabungan dari ANTARA pusat dan Biro Banten untuk memastikan seluruh upaya komunikasi dan koordinasi berjalan terus menerus. Kami turut mendorong agar petugas bisa meningkatkan intensitas pencarian terhadap rombongan jurnalis yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini," ujar Benny Butarbutar dikutip Rabu (9/9).

Langkah serupa disampaikan oleh Pimpinan Redaksi Merdeka.com, Wisnoe Moerti. Pihaknya menyatakan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas Banten dan instansi terkait demi keselamatan jurnalisnya.

"Keselamatan jurnalis menjadi prioritas utama Merdeka.com. Oleh karena itu, kami terus berkomunikasi dengan Basarnas dan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan perkembangan terbaru mengenai proses pencarian," ujar Wisnoe.