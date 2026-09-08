Debu Vulkanik Anak Krakatau Bikin Cucian Mobil Panen Pelanggan, 70 Mobil Sampai Dicuci dalam Sehari

Ilustrasi mobil dicuci karena terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. (Rian/JawaPos.com).
JawaPos.com - Debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang terbawa hingga sejumlah wilayah Jakarta dan Tangerang ternyata tidak hanya membuat pemilik kendaraan harus membersihkan mobil lebih sering. Kondisi itu justru membawa berkah bagi sejumlah usaha cucian mobil karena jumlah pelanggan meningkat dalam dua hari terakhir.
Andray, pengurus Andiwijaya Steam di kawasan Karawaci, Tangerang, mengatakan bahwa puluhan kendaraan datang untuk membersihkan debu yang menempel di bodi mobil. Dalam sehari, tempat usaha tersebut bahkan bisa menerima hingga 70 mobil.
“Hari ini, 40 mobil,” kata Andray ditemui JawaPos.com, Selasa (8/9).
Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai sekitar 70 mobil. Menurut dia, sebagian besar pelanggan datang dengan keluhan yang sama, yakni bodi mobil dipenuhi debu sehingga membutuhkan pencucian menyeluruh.
“Senin kemarin malah sampai 70 mobil,” ujarnya.
Debu yang menempel di permukaan kendaraan membuat layanan pencucian bodi menjadi yang paling banyak diminati. Andray menyebut kalau pelanggan umumnya ingin menghilangkan lapisan debu yang terlihat jelas pada bagian luar kendaraan.
“Kebanyakan minta cuci bodi karena debu,” katanya.
Penanganannya pun tidak cukup hanya dengan mengelap permukaan mobil. Debu yang menempel perlu lebih dulu dibilas agar tidak ikut bergesekan dengan permukaan cat ketika kendaraan dibersihkan.
Karena itu, proses pencucian dilakukan menggunakan air bertekanan untuk membantu melepaskan debu dari bodi kendaraan sebelum tahap pembersihan berikutnya.
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Jawa Pos
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