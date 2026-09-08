Erupsi Anak Krakatau-Ombak Tinggi Hambat Pencarian 5 Jurnalis Hilang

Tangkapan layar kondisi Gunung Anak Krakatau dalam pantauan CCTV Lava93 milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, KESDM. (Dok PVMBG)
JawaPos.com - Gelombang tinggi dan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menghambat Tim SAR gabungan dalam mencari speedboat berisi delapan orang, termasuk lima jurnalis yang hilang di Selat Sunda.
Kapal yang membawa rombongan wartawan tersebut sebelumnya dilaporkan hilang saat bertolak untuk meliput aktivitas vulkanik Anak Krakatau pada Senin (7/9) siang.
Hingga operasi SAR hari pertama ditutup, keberadaan seluruh korban masih belum ditemukan.
Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto menuturkan, tim pencari di lapangan menghadapi medan yang sangat berisiko.
Baca Juga:Penguatan Sistem Mitigasi Jadi Fokus Pemerintah Pasca Gempa Bumi NTT hingga Erupsi Anak Krakatau
Selain gelombang laut setinggi 0,5 hingga 2 meter serta angin kencang, guyuran abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi hambatan utama.
"Kendala-kendalanya kami masih harus bersentuhan dengan abu vulkanik karena dampak erupsi juga masih terjadi. Arus laut juga menjadi kendala kami," ujar Rizky kepada JawaPos.com, Selasa (8/9).
Kondisi cuaca yang tidak bersahabat membuat armada kapal kesulitan menembus titik koordinat duga.
Basarnas akhirnya mengerahkan kapal berukuran lebih besar untuk melanjutkan operasi penyisiran.
"Untuk kapal kecil kami tadi terkendala oleh cuaca yang tidak bersahabat, sehingga kami mengerahkan kapal KN SAR Tetuka untuk melaksanakan pencarian di lokasi," tambahnya.
Baca Juga:Ribuan Penerbangan Terdampak Erupsi Krakatau, AHY Minta Maskapai dan OTA Kembalikan Uang Tiket
Fokus pencarian saat ini diarahkan pada radius 3 nautical mile dari titik koordinat terakhir yang sempat dikirimkan oleh salah satu penumpang kepada keluarganya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju