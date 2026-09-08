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Ryandi Zahdomo
Rabu, 9 September 2026 | 03.06 WIB

Erupsi Anak Krakatau-Ombak Tinggi Hambat Pencarian 5 Jurnalis Hilang

Tangkapan layar kondisi Gunung Anak Krakatau dalam pantauan CCTV Lava93 milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, KESDM. (Dok PVMBG) - Image

Tangkapan layar kondisi Gunung Anak Krakatau dalam pantauan CCTV Lava93 milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, KESDM. (Dok PVMBG)

JawaPos.com - Gelombang tinggi dan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menghambat Tim SAR gabungan dalam mencari speedboat berisi delapan orang, termasuk lima jurnalis yang hilang di Selat Sunda.

Kapal yang membawa rombongan wartawan tersebut sebelumnya dilaporkan hilang saat bertolak untuk meliput aktivitas vulkanik Anak Krakatau pada Senin (7/9) siang. 

Hingga operasi SAR hari pertama ditutup, keberadaan seluruh korban masih belum ditemukan.

Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto menuturkan, tim pencari di lapangan menghadapi medan yang sangat berisiko. 

Selain gelombang laut setinggi 0,5 hingga 2 meter serta angin kencang, guyuran abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi hambatan utama.

"Kendala-kendalanya kami masih harus bersentuhan dengan abu vulkanik karena dampak erupsi juga masih terjadi. Arus laut juga menjadi kendala kami," ujar Rizky kepada JawaPos.com, Selasa (8/9).

Kondisi cuaca yang tidak bersahabat membuat armada kapal kesulitan menembus titik koordinat duga.

Basarnas akhirnya mengerahkan kapal berukuran lebih besar untuk melanjutkan operasi penyisiran.

"Untuk kapal kecil kami tadi terkendala oleh cuaca yang tidak bersahabat, sehingga kami mengerahkan kapal KN SAR Tetuka untuk melaksanakan pencarian di lokasi," tambahnya.

100 Personel Sisir Titik Berdasar Share Location

Fokus pencarian saat ini diarahkan pada radius 3 nautical mile dari titik koordinat terakhir yang sempat dikirimkan oleh salah satu penumpang kepada keluarganya.

Editor: Bayu Putra
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