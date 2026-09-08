Tim SAR Terus Cari 5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

Lima orang jurnalis yang hilang kontak sebelum berangkat menuju gunung anak Krakatau pada Senin (7/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Tim SAR Gabungan masih terus berusaha mencari 5 jurnalis di Selat Sunda. Berdasar laporan, kelima jurnalis tersebut hilang kontak saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Senin siang (7/9).
Kasubdit Patroli Airud Polda Banten AKBP Lis Handaya menyampaikan bahwa hingga pukul 17.36 WIB sore tadi (8/9), operasi pencarian masih dilakukan. Namun hasilnya nihil.
”Patroli Airud (Polda Banten) bersama gabungan dari Basarnas melaksanakan kegiatan evakuasi pencarian terhadap diduga 5 wartawan atau jurnalis yang pada hari Senin tanggal 7 September kemarin 14.00 WIB,” terang Lis.
Menurut Lis, proses pencarian melibatkan 23 personel dari kepolisian. Mereka menyisir Perairan Selat Sunda. Khususnya di sekitar Gunung Anak Krakatau atau pada koordinat 06°14'40.52''S 105°40'49.48"T.
”Situasi untuk laut cuaca ombak 0,5 sampai 1 meter, angan angin dari arah timur menuju barat dengan kecepatan 5 sampai 10 knot. Untuk abu vulkanik masih terpantau sebarannya di area sekitaran Banten,” bebernya.
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Jawa Pos
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