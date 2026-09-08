Tim SAR Terus Cari 5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

JawaPos.com - Tim SAR Gabungan masih terus berusaha mencari 5 jurnalis di Selat Sunda. Berdasar laporan, kelima jurnalis tersebut hilang kontak saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Senin siang (7/9).

Kasubdit Patroli Airud Polda Banten AKBP Lis Handaya menyampaikan bahwa hingga pukul 17.36 WIB sore tadi (8/9), operasi pencarian masih dilakukan. Namun hasilnya nihil.

”Patroli Airud (Polda Banten) bersama gabungan dari Basarnas melaksanakan kegiatan evakuasi pencarian terhadap diduga 5 wartawan atau jurnalis yang pada hari Senin tanggal 7 September kemarin 14.00 WIB,” terang Lis.

Menurut Lis, proses pencarian melibatkan 23 personel dari kepolisian. Mereka menyisir Perairan Selat Sunda. Khususnya di sekitar Gunung Anak Krakatau atau pada koordinat 06°14'40.52''S 105°40'49.48"T.