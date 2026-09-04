153 Juta Data SIM Bocor di Dark Web, Termasuk SIM Jurnalis dan Menhan AS

Ilustrasi seorang pengemudi menyerahkan SIM ke polisi. (Pexels/Kindel Media)
JawaPos.com - Sebanyak lebih dari 153 juta hasil pindai (scan) surat izin mengemudi (SIM) Amerika Serikat (AS) dan Kanada diduga bocor dan sempat diperjualbelikan di dark web.
Seperti dilansir dari Engadget, jurnalis keamanan siber Brian Krebs menjadi salah satu korban dalam kebocoran data tersebut.
Data tersebut ditawarkan melalui sebuah layanan bernama Nexus yang menyediakan berbagai dokumen pribadi lainnya.
Menariknya, Krebs mengetahui keberadaan basis data itu setelah seseorang memberitahunya bahwa hasil pindai kartu identitas miliknya digunakan sebagai sampel gratis untuk mempromosikan layanan Nexus.
Krebs kemudian berinteraksi langsung dengan para pelaku untuk memastikan keaslian data yang diperjualbelikan.
Para pelaku bahkan memberikan hasil pindai SIM milik Krebs sendiri. Korban lainnya juga mengonfirmasi bahwa dokumen yang ditawarkan merupakan data mereka yang sebenarnya.
Selain SIM, basis data tersebut dilaporkan berisi berbagai dokumen pribadi lain, seperti kartu medis, catatan pekerjaan, dan kartu identitas penduduk.
Para pelaku juga sempat memperlihatkan kepada Krebs hasil pindai SIM milik Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut dokumen identitas pejabat tinggi pemerintahan AS.
Kebocoran semacam ini berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai bentuk penipuan identitas maupun kejahatan siber lainnya.
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Jawa Pos
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