Motor Jurnalis Raib Saat Tugas Liputan Penanggulangan Karhutla di Kemenko Polkam

JawaPos.com - Nasib malang dialami oleh jurnalis, Danandaya Arya Putra. Pada Senin (10/8), Danan kehilangan sepeda motor yang sehari-hari dipakai untuk liputan di sekitar Kantor Kementeriaan Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Menurut Danan, siang tadi dia datang ke Kantor Kemenko Polkam sekitar pukul 13.13 WIB untuk meliput Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kemenko Polkam yang dijadwalkan mulai pukul 13.30 WIB. Danan memarkir kendaraannya tidak jauh dari pos keamanan kantor yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (Jakpus), tersebut.

Saat diwawancarai, Danan mengaku menyadari motornya sudah hilang setelah selesai melaksanakan tugas liputan. Dia sempat beberapa kali memastikan keberadaan motor berjenis Honda Beat dengan plat nomor B 4499 KKM itu sampai benar-benar yakin kendaraan berkelir hitam itu sudah hilang.

”Kebetulan saya sampai di Kemenko Polkam sekira pukul 13.13 WIB. Posisi motor saya parkir di trotoar karena memang kalau ada agenda (liputan di Kemenko) Polkam sering dijadikan parkir di lokasi itu,” ucap Danan.

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Usai memarkir kendaraannya, Danan mengaku, langsung masuk ke area Kantor Kemenko Polkam untuk melaksanakan tugas liputan. Setelah rapat selesai dan konferensi pers tuntas, dia sempat menggarap hasil liputan di area masjid Kemenko Polkam. Saat hendak pulang usai menuntaskan tugas tersebut, Danan menyadari motornya sudah tidak ada di lokasi terakhir dia tinggalkan.

”Nah ketika selesai ngetik, saat saya kembali ke parkiran, ternyata motor saya udah nggak ada,” ujarnya.

Menyadari motornya sudah tidak ada di lokasi tersebut, Danan lantas meminta kepada petugas keamanan di Kantor Kemenko Polkam untuk memeriksa kamera pengawas atau CCTV. Sayangnya, tidak ada kamera pengawas yang mengarah ke titik parkir motor tersebut. Dia juga sempat menanyakan hal serupa kepada pengelola gedung di sekitar Kantor Kemenko Polkam, jawabannya sama.

”Saya sempat tanya CCTV, ternyata nggak ada CCTV yang mengarah ke situ,” kata dia.