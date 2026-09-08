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Dimas Choirul
Rabu, 9 September 2026 | 01.37 WIB

Terjadi Lagi, 136 Siswa dan 1 Guru di SMAN 1 Tunjungan Blora Diduga Keracunan usai Santap MBG

Siswi SMAN 1 Tunjungan meminum obat setelah mengalami gejala mual, diare dan puasing usai santap MBG.(Radar Kudus).

JawaPos.com - Sebanyak 136 siswa dan satu guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diduga mengalami keracunan massal pada Selasa (8/9).

Para siswa mengalami gejala sakit perut, diare, lemas dan pusing dirasakan para siswa sejak Senin (7/9) setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Sukorejo 2. 

Dilansir Radar Kudus (Jawa Pos Group)‎, salah seorang siswa Rafa Eka Bagos mengaku sakit perut dan pusing setelah makan dari MBG. Diare yang dialami membuatnya buang air besar sebanyak lima kali. 

‎"Malam hari itu sekitar jam 2 dini hari dan jam 3. Kalau pagi itu sebelum berangkat sekolah dan pas di sekolah juga sempat ke toilet," ungkapnya. 

‎Ia menyampaikan, untuk menu yang dimakan itu ada nasi, ayam, tempe sayuran, dan buah apel.

‎Adanya dugaan keracunan massal di SMAN 1 Tunjungan, Ketua Satgas SPPG Blora Sri Setyorini melakukan peninjauan ke sekolah untuk melihat kondisi siswa. Ia mendengar keluhan dan kondisi siswa yang merasa mules dan pusing. 

‎"Jumlah pasti yang diperiksa ada sebanyak 133 siswa, dirujuk ke klinik ada enam siswa, tiga masih dirawat dan tiga sudah pulang," ujarnya. 

Editor: Kuswandi
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