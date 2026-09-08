Terjadi Lagi, 136 Siswa dan 1 Guru di SMAN 1 Tunjungan Blora Diduga Keracunan usai Santap MBG

JawaPos.com - Sebanyak 136 siswa dan satu guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diduga mengalami keracunan massal pada Selasa (8/9).
Para siswa mengalami gejala sakit perut, diare, lemas dan pusing dirasakan para siswa sejak Senin (7/9) setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Sukorejo 2.
Dilansir Radar Kudus (Jawa Pos Group), salah seorang siswa Rafa Eka Bagos mengaku sakit perut dan pusing setelah makan dari MBG. Diare yang dialami membuatnya buang air besar sebanyak lima kali.
"Malam hari itu sekitar jam 2 dini hari dan jam 3. Kalau pagi itu sebelum berangkat sekolah dan pas di sekolah juga sempat ke toilet," ungkapnya.
Ia menyampaikan, untuk menu yang dimakan itu ada nasi, ayam, tempe sayuran, dan buah apel.
Adanya dugaan keracunan massal di SMAN 1 Tunjungan, Ketua Satgas SPPG Blora Sri Setyorini melakukan peninjauan ke sekolah untuk melihat kondisi siswa. Ia mendengar keluhan dan kondisi siswa yang merasa mules dan pusing.
"Jumlah pasti yang diperiksa ada sebanyak 133 siswa, dirujuk ke klinik ada enam siswa, tiga masih dirawat dan tiga sudah pulang," ujarnya.
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Jawa Pos
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