BMKG Pastikan Sebaran Abu Anak Krakatau Tak Lagi Mengarah ke Jakarta

JawaPos.com - Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dipastikan tidak lagi mengarah ke wilayah DKI Jakarta.

Analisis terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan pergerakan angin kini mendorong material vulkanik tersebut menjauhi ibu kota ke arah barat hingga Samudra Hindia.

Informasi ini menjadi kabar baik setelah sempat muncul kekhawatiran terkait dampak paparan abu vulkanik terhadap kualitas udara dan penerbangan di sekitar Jabodetabek.

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan, berdasarkan pantauan citra satelit Himawari-9 per Senin (7/9) pukul 09.00, arah angin secara umum membawa sebaran abu vulkanik ke sektor barat.

Hasil pemantauan tersebut kembali diperkuat pada analisis sejam setelahnya.

"Iya, berdasarkan analisis jam 09.00 WIB, untuk jam 10.00 WIB juga sudah tidak terdeteksi ke arah Jakarta," ujar Andri kepada JawaPos.com, Senin (7/9).

Dua Klaster Sebaran Abu Vulkanik

Berdasarkan data BMKG, terdapat dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terdeteksi di udara saat ini:

- Ketinggian hingga 15.000 Kaki (±4,6 km): Abu vulkanik meluas ke arah barat daya hingga barat laut. Wilayah yang terdampak mencakup sebagian Banten, Jawa Barat bagian barat-selatan, Lampung, Bengkulu, serta perairan sekitarnya dan Samudra Hindia.