Viral Sebut Erupsi 6 Gunung Ada Kaitan dengan Antek Asing, Ulta Levenia Ngaku Diserang!

JawaPos.com - Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah di Badan Komunikasi (Bakom) Ulta Levenia Nababan menanggapi polemik terkait pernyataannya mengenai proyek High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP).

Ia menegaskan, HAARP bukan isu baru karena sudah jadi pembicaraan global sejak lama. Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan masyarakat Indonesia baru belakangan memberikan perhatian besar pada proyek itu. Ia menegaskan pandangan soal HAARP adalah pendapat pribadi, bukan pernyataan resmi yang berdasar kesimpulan ilmiah.

"Jadi gini project HAARP ini udah jadi obrolan globally DARI DULU, INI BUKAN BARANG BARU, masyarakat Indonesia aja yang baru syok," kata Ulta di media sosial Instagram, Selasa (8/9).

Ia mempersoalkan respons sejumlah pihak yang langsung menyerang pernyataannya setelah memberikan pandangan itu. Ulta menilai serangan muncul karena framing yang buat masyarakat salah paham konteks pernyataannya.

"Dan ketika saya ngomong ini sebagai pendapat pribadi tiba-tiba buzzer langsung menyerang ingin membodohi masyarakat dengan framing," sesalnya.

Ulta menekankan sejak awal ia sudah jelaskan status pernyataannya. Dia bilang keterangan dalam unggahan itu sudah menyebut pendapat pribadi dan belum ada bukti ilmiah.

"Coba lah pelajari, di caption jelas saya bilang bahwa ini pendapat pribadi dan belum ada bukti ilmiah tapi patut di entertain agar kita selalu skeptis," ucapnya.