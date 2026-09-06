Bandara Soekarno-Hatta Perpanjang Penutupan Hingga Sore, Imbas Erupsi Anak Krakatau

JawaPos.com - Penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini, Minggu (6/9) kembali diperpanjang hingga pukul 17.30 WIB.

Kondisi itu tidak lepas dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang masih menyebar dan membahayakan keselamatan penerbangan.

Keputusan perpanjangan ini tertuang dalam NOTAM A3348/26 (NOTAMR A3346/26) yang diterbitkan AirNav Indonesia.

Langkah ini menggantikan NOTAM sebelumnya yang sempat memproyeksikan bandara dapat beroperasi kembali pada pukul 13.30 WIB.

EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro menegaskan, pemantauan ruang udara terus dilakukan secara intensif melalui Indonesia Network Management Center (INMC).

"AirNav Indonesia terus memantau perkembangan kondisi ruang udara dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau untuk mendukung keselamatan penerbangan," tegas Hermana, Minggu (6/9).

Dampak perpanjangan Aerodrome Closed ini terasa signifikan pada lalu lintas udara nasional maupun internasional.

"AirNav Indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan penerbangan untuk memastikan informasi terkait kondisi ruang udara dan pelayanan navigasi penerbangan tersampaikan secara tepat waktu," ungkapnya.

Ratusan Perjalanan Udara Terganggu Sebelumnya diberitakan, Assistant Deputy Communication & Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan mencatat, ratusan jadwal penerbangan terganggu sejak Minggu dini hari hingga siang.