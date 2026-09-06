Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau: Bandara Soetta Perpanjang Penutupan, 22.798 Penumpang Terdampak

JawaPos.com - Imbas sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, operasional Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) ditutup sementara hingga Minggu (6/9) pukul 09.30 WIB.
Keputusan perpanjangan masa penutupan ini diambil usai uji sebaran abu (paper test) berkala menunjukkan hasil positif di area bandara.
Berdasarkan pengujian terbaru oleh Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta (Gedung 725 AMOS) pukul 06.05–06.35 WIB, indikasi paparan abu vulkanik masih terdeteksi kuat di ruang udara penerbangan.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa penutupan wilayah udara ini mengacu pada NOTAM Nomor A3344/26 NotamR A3341/26 demi menjamin keselamatan operasional.
Penghentian sementara aktivitas penerbangan sejak pukul 01.30 WIB ini berdampak signifikan pada operasional penerbangan domestik maupun internasional.
Data Ditjen Perhubungan Udara mencatat sebanyak 22.798 penumpang dan 209 pergerakan pesawat terganggu akibat kebijakan ini.
Untuk rute domestik, dampak terbesar dialami penerbangan menuju Makassar (UPG) dengan 16 pergerakan terganggu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa