Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau: Bandara Soetta Perpanjang Penutupan, 22.798 Penumpang Terdampak

TERTAHAN: Penumpang maskapai Garuda Indonesia tertahan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta batal terbang akibat penutupan bandara pada Minggu pagi (6/9). (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Imbas sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, operasional Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) ditutup sementara hingga Minggu (6/9) pukul 09.30 WIB.

Keputusan perpanjangan masa penutupan ini diambil usai uji sebaran abu (paper test) berkala menunjukkan hasil positif di area bandara.

Berdasarkan pengujian terbaru oleh Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta (Gedung 725 AMOS) pukul 06.05–06.35 WIB, indikasi paparan abu vulkanik masih terdeteksi kuat di ruang udara penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa penutupan wilayah udara ini mengacu pada NOTAM Nomor A3344/26 NotamR A3341/26 demi menjamin keselamatan operasional.

Ratusan Penerbangan dan Puluhan Ribu Penumpang Terdampak Penghentian sementara aktivitas penerbangan sejak pukul 01.30 WIB ini berdampak signifikan pada operasional penerbangan domestik maupun internasional.

Data Ditjen Perhubungan Udara mencatat sebanyak 22.798 penumpang dan 209 pergerakan pesawat terganggu akibat kebijakan ini.