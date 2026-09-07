Penutupan Bandara Soekarno-Hatta Hari Ini 7 September 2026 Diperpanjang hingga Pukul 18.00 WIB

TERTAHAN: Penumpang maskapai Garuda Indonesia tertahan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta batal terbang akibat penutupan bandara pada Minggu pagi (6/9). (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kembali memperpanjang penutupan operasional penerbangan Bandara Soekarno-Hatta hingga Senin (7/9) sore setelah adanya erupsi Gunung Anak Krakatau.
Asst. Deputy Communication & Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan, mengatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih memberlakukan penutupan sementara operasional penerbangan hingga pukul 18.00 WIB pada Senin, 7 September 2026.
Ia mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul adanya indikasi sebaran abu vulkanik (volcanic ash) akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, sesuai dengan NOTAM yang berlaku.
“Kami terus memantau perkembangan kondisi serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan penanganan dampak operasional dan pelayanan kepada penumpang tetap berjalan dengan baik,”ujar Yudistiawan dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (7/9).
Yudistiawan mengatakan, sejak penutupan sementara operasional penerbangan pada 6 September 2026, Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan Service Recovery Activation_ (SRA) sebagai bagian dari upaya penanganan penumpang terdampak.
Ia menyebut, berbagai dukungan telah disiapkan, antara lain penyediaan makanan dan minuman ringan, area istirahat, serta layanan transportasi darat untuk mendukung mobilitas penumpang.
Sebagai alternatif mobilitas bagi penumpang terdampak, InJourney Airports juga telah menyiapkan layanan bus gratis dengan tujuan Jogja, Solo, Semarang, dan Surabaya. Layanan tersebut diberikan untuk membantu penumpang menuju kota tujuan masing-masing, dengan pendaftaran dilakukan melalui posko yang tersedia di terminal.
“Kami memahami bahwa kondisi ini berdampak pada perjalanan para penumpang. Karena itu, sejak awal penutupan sementara kami fokus memastikan kebutuhan penumpang tetap terlayani, mulai dari penyediaan makanan dan area istirahat hingga alternatif transportasi darat,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah fasilitas di terminal turut dimanfaatkan untuk mendukung penanganan penumpang terdampak, termasuk Employee Lounge sebagai salah satu area istirahat.
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Jawa Pos
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