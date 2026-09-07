Enam Bandara Masih Tutup Sementara Pagi Ini, Terdampak Abu Vulkanik Anak Krakatau

Sejumlah penumpang terdampak akibat penutupan sementara penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026). (ANTARA/Rubby Jovan)
JawaPos.com - Enam bandara di Indonesia masih diberlakukan penutupan sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penutupan dilakukan hingga Senin (7/9) pukul 08.59 WIB.
Langkah ini diambil menyusul rilis pemantauan BMKG yang menunjukkan abu vulkanik telah meluas ke Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Status Gunung Anak Krakatau bertahan pada Level III (Siaga).
Berdasarkan pembaruan Notice to Airmen (NOTAM) resmi dari AirNav Indonesia, penutupan meliputi beberapa bandara utama di Jawa dan Sumatra sejak Minggu (6/9). Berikut daftar bandaranya:
EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro menegaskan, penangguhan operasional ini merupakan prosedur standar. Ini untuk memprioritaskan keselamatan penerbangan di wilayah terdampak.
"Informasi aeronautika akan terus diperbarui sesuai perkembangan kondisi aktual dan informasi keselamatan penerbangan," ujarnya, Senin (7/9).
AirNav Indonesia memastikan pemantauan ruang udara dilakukan secara berkala bersama para pemangku kepentingan penerbangan.
"AirNav Indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan penerbangan untuk memastikan informasi mengenai kondisi ruang udara dan pelayanan navigasi penerbangan tersampaikan secara tepat waktu," ucapnya.
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Jawa Pos
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