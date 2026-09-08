Pasca Erupsi Anak Krakatau, Bandara Soetta, Halim dan Husein Siap Operasi

JawaPos.com - Tiga bandara di Pulau Jawa kembali melayani penerbangan setelah sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Ketidinyatakan kembali beroperasi pada Selasa (8/9), dengan pemulihan penerbangan dilakukan secara bertahap untuk memastikan keselamatan dan kelancaran penumpang.

PT Angkasa Pura (Persero) atau InJourney Airports memastikan kesiapan Bandara usai sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan Notice to Airmen (NOTAM) dari AirNav Indonesia, status resumed operations untuk ketiga bandara berlaku pada Selasa (8/9). Masing-masing mulai pukul 00.30 WIB, 00.40 WIB, dan 00.42 WIB.

Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim mengatakan fasilitas sisi udara (air side) dan sisi darat (land side) ketiga bandara siap kembali melayani penerbangan.

"Seluruh personel operasi dan layanan bandara juga dipastikan siap," ujar Arie dalam keterangan yang diterima, Selasa (8/9).

Arie menjelaskan, prosedur pembukaan ulang bandara telah dijalankan, termasuk pembersihan abu vulkanik di seluruh sisi udara (air side) yaitu area apron, taxiway, dan runway.

"Di samping itu juga dilakukan uji kekesatan di runway, yang menunjukkan fasilitas tersebut memenuhi standar dan persyaratan melayani operasional penerbangan," ujarnya.

Sementara itu, General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan pembukaan kembali operasional Bandara Soekarno-Hatta dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan.