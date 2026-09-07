Operasional Bandara Soetta Masih Ditutup Hari Ini 7 September 2026 hingga Pukul 08:59 WIB

Operasional Bandara Soetta masih ditutup hingga Senin (7/9) pagi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), resmi memperpanjang penutupan operasional penerbangan Bandara Soekarno-Hatta setelah adanya erupsi Gunung Anak Krakatau.
Berdasarkan laman Instagram @seokarnohattaairport penutupan bandara internasional di Tangerang tersebut diperpanjang sampai dengan Senin (7/9) pukul 08:59 WIB.
“Sehubungan dengan meningkatnya aktivitas Erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan penghentian operasional penerbangan sampai pukul 08.59 WIB,” tulis Instagram @seokarnohattaairport dikutip, Senin (7/9).
Dalam postingan tersebut, PT Angkasa Pura Persero atau Injourney Airports, mengimbau kepada seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan.
“Untuk informasi kebandarudaraan silakan menghubungi Contact Center InJourney Airports 172,” tulisnya.
Injourney meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi menyusul kondisi bencana alam yang menyebabkan ditutupnya operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta.
“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Terima kasih atas perhatian, pengertian, dan kerja sama seluruh pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” tulisnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), memperpanjang penutupan tujuh bandara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandara I yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga Senin (7/9).
Terbaru, per pukul 00:00 WIB Kemenhub mencatat bandara yang masih terdampak yaitu Soekarno-Hatta, Radin Inten II, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara, Budiarto, Pondok Cabe, dan M. Taufik Kiemas.
“Tujuh Bandar Udara di Wilayah Kerja Kantor Otban I yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mengalami penghentian operasional hingga pukul 08.59 WIB,” tulis Kemenhub dikutip akun Instagram @kemenhub151, Senin (7/9).
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Jawa Pos
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