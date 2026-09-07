Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 7 September 2026 | 14.45 WIB

Operasional Bandara Soetta Masih Ditutup Hari Ini 7 September 2026 hingga Pukul 08:59 WIB

Operasional Bandara Soetta masih ditutup hingga Senin (7/9) pagi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Operasional Bandara Soetta masih ditutup hingga Senin (7/9) pagi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), resmi memperpanjang penutupan operasional penerbangan Bandara Soekarno-Hatta setelah adanya erupsi Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan laman Instagram @seokarnohattaairport penutupan bandara internasional di Tangerang tersebut diperpanjang sampai dengan Senin (7/9) pukul 08:59 WIB.

“Sehubungan dengan meningkatnya aktivitas Erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan penghentian operasional penerbangan sampai pukul 08.59 WIB,” tulis Instagram @seokarnohattaairport dikutip, Senin (7/9).

Dalam postingan tersebut, PT Angkasa Pura Persero atau Injourney Airports, mengimbau kepada seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan.

“Untuk informasi kebandarudaraan silakan menghubungi Contact Center InJourney Airports 172,” tulisnya.

Injourney meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi menyusul kondisi bencana alam yang menyebabkan ditutupnya operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Terima kasih atas perhatian, pengertian, dan kerja sama seluruh pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” tulisnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), memperpanjang penutupan tujuh bandara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandara I yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga Senin (7/9).

Terbaru, per pukul 00:00 WIB Kemenhub mencatat bandara yang masih terdampak yaitu Soekarno-Hatta, Radin Inten II, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara, Budiarto, Pondok Cabe, dan M. Taufik Kiemas.

“Tujuh Bandar Udara di Wilayah Kerja Kantor Otban I yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mengalami penghentian operasional hingga pukul 08.59 WIB,” tulis Kemenhub dikutip akun Instagram @kemenhub151, Senin (7/9).

Editor: Edy Pramana
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menhub Tutup 8 Bandara, Begini Nasib 170 Ribu Penumpang Jalur Udara - Image
Nasional

Menhub Tutup 8 Bandara, Begini Nasib 170 Ribu Penumpang Jalur Udara

Senin, 7 September 2026 | 05.06 WIB

Abu Anak Krakatau Berlanjut, Bandara Soekarno-Hatta dan 7 Bandara Ditutup Hingga Pukul 23.59 WIB - Image
Nasional

Abu Anak Krakatau Berlanjut, Bandara Soekarno-Hatta dan 7 Bandara Ditutup Hingga Pukul 23.59 WIB

Senin, 7 September 2026 | 03.39 WIB

Penutupan 7 Bandara Diperpanjang Imbas Erupsi Anak Krakatau, Kemenhub Imbau Cek Jadwal - Image
Nasional

Penutupan 7 Bandara Diperpanjang Imbas Erupsi Anak Krakatau, Kemenhub Imbau Cek Jadwal

Senin, 7 September 2026 | 14.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore