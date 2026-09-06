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Ryandi Zahdomo
Senin, 7 September 2026 | 03.39 WIB

Abu Anak Krakatau Berlanjut, Bandara Soekarno-Hatta dan 7 Bandara Ditutup Hingga Pukul 23.59 WIB

Petugas membagikan makanan ringan dan minuma kepada calon penumpang pesawat yang terdampak pembatalan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (06/09/2026). - Image

Petugas membagikan makanan ringan dan minuma kepada calon penumpang pesawat yang terdampak pembatalan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (06/09/2026).

JawaPos.com - AirNav Indonesia resmi menutup sementara operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (WIII) dan tujuh bandara lainnya pada Minggu (6/9) hingga pukul 23.59 WIB akibat dampak meluasnya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Kebijakan darurat ini diterbitkan secara resmi melalui NOTAM A3355/26 (NOTAMR A3351/26) demi memastikan keselamatan seluruh penerbangan.

Langkah penghentian operasional ini tidak hanya berlaku di Soekarno-Hatta. AirNav Indonesia mencatat ada tujuh bandara lain yang terpaksa berstatus closed akibat paparan abu vulkanik yang membahayakan mesin pesawat.

Daftar bandara terdampak beserta pembaruan NOTAM resminya meliputi:

1. Bandara Halim Perdanakusuma (WIHH): Penutupan berlaku mulai pukul 17.58 WIB (NOTAM A3354/26 / NOTAMR A3349/26).

2. Bandara Husein Sastranegara (WICC): Penutupan berlaku mulai pukul 18.28 WIB (NOTAM C1098/26 / NOTAMR C1093/26).

3. Bandara Budiarto (WIRR): Penutupan berlaku mulai pukul 18.26 WIB (NOTAM C1097/26 / NOTAMR C1094/26).

4. Bandara Pagar Alam (WIPY): Penutupan berlaku mulai pukul 18.55 WIB (NOTAM C1099/26 / NOTAMR C1088/26).

5. Bandara Taufik Kiemas (WILP): Penutupan berlaku mulai pukul 18.03 WIB (NOTAM C1096/26 / NOTAMR C1091/26).

6. Bandara Pondok Cabe (WIHP) menghentikan operasionalnya hingga estimasi pukul 23.59 WIB.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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