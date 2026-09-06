Menhub Tutup 8 Bandara, Begini Nasib 170 Ribu Penumpang Jalur Udara

JawaPos.com - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi siap memberikan kompensasi atas penutupan delapan bandar udara di Indonesia. Menhub Dudy menginstruksikan pemberian fasilitas transportasi darat dengan cuma-cuma kepada 170 ribu penumpang penerbangan yang tertahan akibat perpanjangan penutupan delapan bandara hingga Minggu (6/9) pukul 24.00 WIB.

Sampai pukul 22.00 WIB, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau belum berhenti. Bahkan arah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bergeser ke wilayah timur.

"Kondisi debu yang tadi siang anginnya mengarah ke Barat, sekarang informasi dari BMKG anginnya mengarah ke Timur dengan kecepatan 5 knot pada level 15 ribu feet. Melihat informasi tersebut dan koordinasi dengan seluruh stakeholder penerbangan, maka kami memutuskan delapan bandara tersebut akan kami tutup sampai 24.00 WIB," ujar Menhub Dudy di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu (6/9).

Berimbas pada 1.558 Penerbangan

Kondisi ini berdampak masif pada operasional penerbangan di wilayah barat Indonesia. Tercatat total 1.558 jadwal penerbangan terpaksa ditunda di delapan bandara yang dihentikan operasionalnya.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi titik dengan hambatan operasional terbesar. Laporan pemantauan per pukul 17.06 WIB mencatat 963 penerbangan di Soetta tertunda, yang merangkum 453 jadwal kedatangan dan 510 keberangkatan.

Tujuh fasilitas penerbangan lain yang turut ditutup sementara. Yaitu Bandara Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, serta Bandara Atung Bungsu.

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