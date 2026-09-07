Ini 9 Daftar Daerah yang Terapkan PJJ Mulai Senin, Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau

JawaPos.com - Sejumlah pemerintah daerah di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, resmi menghentikan sementara aktivitas sekolah tatap muka dan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai Senin (7/9) akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Kebijakan ini diambil sesuai arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk melindungi kesehatan dan keselamatan siswa dari paparan partikel halus abu vulkanik.

"Di daerah-daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau dapat dilakukan penyesuaian pembelajaran yang dilakukan dengan mengacu pada nilai indeks standar pencemaran udara (ISPU) di daerah-daerah yang terdampak," ujar Abdul Mu'ti.

Menindaklanjuti arahan tersebut serta mempertimbangkan sebaran abu vulkanik yang meluas hingga Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung, sejumlah pemerintah daerah secara resmi mengalihkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka menjadi PJJ mulai Senin (7/9).

Berikut adalah daftar daerah yang menghentikan sementara aktivitas belajar tatap muka di sekolah:

1. DKI Jakarta Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberlakukan PJJ untuk seluruh jenjang sekolah di Jakarta mulai Senin (7/9).

Kebijakan ini diambil setelah paparan abu vulkanik dilaporkan mulai menjangkau wilayah ibu kota.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana memastikan proses KBM akan terus berjalan secara fleksibel.