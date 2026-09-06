Prabowo Imbau Warga Terdampak Abu Vulkanik Anak Krakatau Tetap Tenang, Tingkatkan Kewaspadaan

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan. (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat yang berada di wilayah terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat juga diminta memperhatikan kondisi kesehatan, terutama mereka yang terdampak paparan abu vulkanik.
Imbauan tersebut disampaikan melalui akun Instagram @presidenrepubikindonesia. Dalam pesannya, Presiden turut mendoakan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau dan kawasan Selat Sunda.
"Imbauan Presiden Republik Indonesia terkait Aktivitas Gunung Anak Krakatau. Bismillahirrahmanirrahim. Memanjatkan do’a bersama, semoga Allah SWT senantiasa melindungi seluruh rakyat Indonesia, khususnya saudara-saudara kita yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau dan kawasan Selat Sunda, serta saudara-saudara kita di berbagai daerah yang saat ini tengah menghadapi musibah dan bencana. Semoga diberikan keselamatan, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapi setiap ujian," tulis akun @presidenrepubikindonesia, Minggu (6/9).
Selain meminta masyarakat tetap tenang, Prabowo mengingatkan warga agar mengikuti ketentuan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak berwenang. Masyarakat juga diminta tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau.
"Presiden mengimbau seluruh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti seluruh arahan pemerintah dan petugas di lapangan, dan tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dan patuhi sepenuhnya zona bahaya serta batas aman yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang," ujar dia.
Presiden Prabowo disebut terus mengikuti perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berbagai laporan mengenai kondisi terkini telah diterima dari sejumlah lembaga dan instansi terkait.
Laporan tersebut berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, kementerian terkait, serta pemerintah daerah.
Perhatian khusus juga diberikan kepada masyarakat yang terdampak sebaran abu vulkanik. Pemerintah mengingatkan warga untuk mengambil langkah perlindungan guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan abu.
"Kepada masyarakat yang terdampak abu vulkanik, Presiden mengimbau untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker atau pelindung pernapasan, mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi abu cukup pekat, serta mengikuti petunjuk dari petugas kesehatan dan pemerintah daerah," pungkasnya.
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Jawa Pos
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